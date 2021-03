"Y más en Los Planos”, empieza Manolo Berenguel la reflexión sobre la motivación a tres semanas vista del comienzo de los playoffs. El motivo es muy sencillo, “porque la trayectoria siempre ha sido mala allí”, y justo ahora cree que “es un buen momento para el grupo porque el resultado no depende de nada ni va a suponer nada, pero sí que validará el trabajo para afrontar la lucha por el título”. La intención de toda la expedición blanquiverde es “hacer muy buen partido, disfrutar de lo que hacemos, aprovechar el tiempo y, como suelo decir, acumular buen trabajo para los playoffs, que están a la vuelta de la esquina”, añade el míster. A lo lejos, una deuda con sus hombres: “Este equipo merece muchísimas recompensas; estoy rodeado de buenas personas, de trabajadores natos que han entendido en todo momento la situación”.

El almeriense reconoce, eso sí, que “algunos más, algunos menos, porque es muy complicado tener a todos contentos en el cien por cien, pero sí es cierto que todos y cada uno de ellos se merecen lo mejor, yo se lo deseo, y lo mejor, es lo mejor para mí también; hay muy buena conexión entre ellos, los roles los están asumiendo a la perfección y eso es clave para que el equipo vaya en línea ascendente”. Los quiere hacer campeones de la Superliga, y todo pasa por completar el proceso en el que Unicaja Costa de Almería ha ido siempre a más: “Estoy satisfecho porque el equipo está tirando, está tirando y está tirando, pero sí que es cierto que estamos teniendo mala suerte con lesiones, si bien lo bueno es que los que están incorporándose a ser más participativos, están funcionando a la perfección, y al final el equipo, de un modo o de otro, con unos y con otros, está funcionando bien”.

Agradece que “el que está en el campo, lo está con una muy buena actitud”, y, para todos, el deseo es “llegar a playoffs en las mejores condiciones, sabiendo que aún hay tiempo, dos semanas y media, y que estamos trabajando para ello: recuperar a la gente que tenemos tocada en ese tiempo y que ellos mismos sean quienes a mí me pongan entre la espada y la pared para elegir a quién saco, quién está mejor”. Por lo demás, “no miro por el retrovisor”, confiesa: “La liga está loca, por llamarlo de otro modo, o muy competitiva, si se prefiere, hay equipos que te pueden ganar en cualquier momento y le tengo respeto a todos los que están en la lucha por el título; ¿preferencias?, no la tengo, hay que jugar lo que se te presenta”. En cuartos será o Soria o Manacor, sin ser definitivo, y Berenguel, puestos a mirar detalles, “quizá pensando en la economía del club, o comodidad, es mejor pasar diez horas en el autobús que no ir de un aeropuerto a otro, más como está la situación, para poder llegar a Manacor, entonces, por eso, a lo mejor Soria”.

Una cosa más le gusta de ese destino: “Por otro lado, nos ganó allí hace poco, y sí que eso sería una buena forma de afrontar el partido”. En todo caso, “en los dos sitios sabemos lo que nos vamos a encontrar, en Manacor y Soria, porque está todo muy reñido”. No pasan de ser cábalas, al fin y al cabo, y Manolo Berenguel sigue a lo suyo, “ahora mismo pendiente, sobre todo, de mi equipo, más que incluso del que nos toca este domingo, Teruel, para recuperar, y seguir ajustando cosas de cara ya al futuro cercano”. La carga anímica de una victoria en Los Planos sería de mucho peso, porque “está clarísimo que es un equipo con todas las opciones de ganar, lo está demostrando siempre, y es cierto que hay partidos que se le complican, como el de Melilla, que pierde 2-3, pero luchando a muerte, o contra Boiro, que gana 2-3 en un campo dificilísimo, y por eso Teruel es Teruel”.

En el equipo maño, pocas sorpresas, salvo una recuperación de Gavenda: “Tiene unas pequeñas rotaciones por la baja de Filip y es verdad que una referencia tan clara en ataque se ha perdido en los últimos partidos, y por eso es por lo que está sufriendo más de lo normal, supongo, pero Teruel es Teruel, repito una vez más, y cuando empiecen a salirle las cosas de nuevo, da lo mismo quién esté de opuesto, porque tienen calidad suficiente todos los que están ahí para cubrir ese puesto”. En principio, Jordi Ramón, “pero también ha estado jugando Víctor Rodríguez, así que cualquiera de esos dos puede jugar y puede hacerlo más que bien; tienen capacidad para ser contundentes de segunda línea, que quizá sea lo que más se pueda pedir a un opuesto, así que lo tienen cubierto, y es un equipo que esté el que esté en el campo, le puede ganar a cualquiera”.

Otro ejemplo de ello es “el tema de los colocadores: tanto César como Jovanovic, puede jugar cualquiera de los dos, y eso puede ser bueno o malo para nosotros, ya que no sabes a quién estudiar, no sabes quién va a jugar, y bueno y malo para ellos; cada partido es un mundo, así que vamos a ver cómo se afronta en ese momento y actuaremos de un modo u otro”, reflexiona en voz alta el técnico almeriense. En la parte emocional que siempre conlleva este duelo, es el post récord de Thomas Ereu: “Por supuestísimo que es un honor jugar contra él; muchas veces se lo he dicho, un poco de broma, que el día que se le acabe la gasolina, a parte de Teruel se le va a acabar la gasolina; creo que es una referencia, un líder nato, capitán perfecto y un tío que marca la diferencia cuando está en el campo; todavía le queda gasolina, espero que por muchos años, por supuesto”. Unicaja Costa de Almería piensa en el capitán turolense, pero también en los demás.

Así lo asegura Berenguel: “Esté quien esté va a ser un problema para nosotros, y lo que queremos es traernos un buen resultado para tema de motivación, sobre todo, y después seguir trabajando lo que nos queda en la parte final de fase regular para llegar en buenas condiciones al playoff”. Es el mensaje más repetido, interiorizado a fondo en la expedición almeriense que el sábado viajará a tierras mañas, en donde habrá público, afortunadamente: “Siempre es bueno; al final es muy triste ver, no el voleibol, sino cualquier otro deporte, con las gradas vacías, y yo, encantadísimo de que esté en Los Planos cuanta más gente, mejor, siempre, aunque claro que dentro de la responsabilidad, y deseando que esta situación vuelva a la normalidad y que consigamos que todos los campos de España estén cada vez más ambientados”.