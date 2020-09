Que el Urbia Uenergía Vóley Palma está por encima respecto a estado de forma en este momento es algo que ha quedado patente, pero no tan solo por doblegar a los ahorradores, sino por su doble triunfo sobre Guaguas. Es por eso que no preocupa más allá de lo justo y necesario lo que sucedió ante el cuadro balear el sábado, del mismo modo que no se saca pecho por haber vencido dos veces al Barça Vóley de Da Silva, un opuesto que ha llegado a la Superliga con la intención de que se hable de él. Muy por encima de marcadores, como debe ser a estas alturas, está la lectura que del I Torneo Memorial Alcalde Juan Rodríguez Doreste hace Manolo Berenguel, sabedor, eso sí, de que el tiempo se ha agotado y que toca elaborar el plan de asalto del primer título de la temporada. Se ha traído de Las Palmas todo lo que necesita.

El nijareño ha reconocido que el viaje a Gran Canaria “nos ha venido muy bien, ya que nos ha puesto en situación de competición, hemos visto nuestras carencias, se han quedado claras, como también hemos visto parte de nuestras virtudes”, dicho de modo textual. Así, “se ha aprovechado el tiempo”, aunque no tanto como a él le habría gustado, asumiendo que “queda un largo camino por recorrer hasta que por fin se tenga el estado de forma idóneo”, si bien hay que dar la mejor versión posible en apenas unos días, aunque después se siga avanzando. Como referente del alto nivel que va a haber en la competición, “se ha visto en la final que nosotros tenemos que mejorar mucho, ya que todavía estamos un escaloncito por debajo del esperado y al final todo esto es positivo para fijar el camino”, ha añadido.

Evidentemente, “para esto están las pretemporadas, para saber en qué mejorar, lo que necesitas, lo que no necesitas…”, y “después de ver a los rivales del torneo, a pesar de que habrá que analizar a todos los demás, está claro que Palma y Guaguas van a estar arriba, con jugadores fuertes en todas las posiciones”. Para Unicaja solo hay algo cierto, “seguir trabajando, seguir mejorando”, asumiendo su técnico que lo que pueda pensarse: “No hemos dado una imagen, no buena, sino la esperada, ya que se puede hacer mucho más, y eso nos motiva para seguir con más motivación”. Se podría haber desarrollado de otro modo, “la semana previa estuvimos en un nivel de entrenamiento más que aceptable con la incorporación de los internacionales y las ganas de competir”, pero no hay que perder de vista que “falta mucho rodaje”.

Por tanto, “esto nos viene fenomenal para saber dónde estamos ahora mismo”, ha manifestado Manolo Berenguel, “ahora tenemos toda una semana de trabajo antes de la Supercopa”, ha recordado, “y mucho que mejorar para poder ganar el título”, ha admitido. Nunca se sabe lo que puede suceder en una final antes de disputarla, perfecto conocedor, por la experiencia acumulada a lo largo de su carrera, tanto de jugador como de entrenador, de que “depende del día, si se admite la expresión, el estar en una situación que te permita alcanzar la victoria”. Las perfectas condiciones en las que se acudió el año pasado no sirvieron para nada, y en este 2020 es cierto que “la imagen ofrecida en el Centro Insular de Deportes no tiene nada que ver con el nivel de entrenamiento desarrollado en la última semana de la pretemporada”.

El técnico no ha buscado excusas ni ha jugado al despiste, sino que simplemente ‘ha echado a rodar’ a su grupo de jugadores, ajustando lo necesario una vez que ha visto la marcha: “Al final de lo que se trata es de competir y el equipo se tiene mostrar compitiendo; todavía no lo ha hecho, pero era admisible por ser un torneo amistoso”. A su juicio, “el partido contra Barça Vóley debe valorarse como un duelo frente a un conjunto mermado, sin su colocador titular, sin poder contar con una pieza clave, la del brasileño Lucas Madaloz, viejo conocido, que no ha participado por problemas en el hombro y lo han mantenido fuera, sin forzarlo… al final hemos ganado con el agua al cuello y quizá ha debido ser de otro modo más solvente”. Ante Palma, todo lo contrario, “han estado a un grandísimo nivel, a pesar de ser pretemporada y que no se ha empezado, y eso hace que nos quitemos el cartel de ‘uno de los favoritos’”.

Esa es la valoración a día de hoy, expresada de tal modo para dejar muy claro todo lo que hay que avanzar para ganarse tal consideración en una Superliga que será de las más exigentes de los últimos tiempos, como ya se sabía y como ha empezado a demostrarse. Desde la autocrítica de Berenguel se presentan los días previos al viaje a Teruel, “mejorar en todos los aspectos”, y el resto de una campaña en la que “el crecimiento deberá ser constante si queremos volver a colgarnos el cartel y estar en lo más alto de la clasificación”. La dureza de la autocrítica del preparador verde va acorde a lo que se espera de un grupo como el que se ha formado, pese a que, como siempre ha puesto en práctica, se centra exclusivamente en lo que tiene, y no en las ausencias, puesto que Unicaja Almería tampoco ha contado con una de sus estrellas, el cubano Javier Jiménez.