El Bilal: "Lo mejor está todavía por llegar"

La Unión Deportiva Almería quiere aprovechar el buen momento anímico que arrastra tras la reanudación de la competición donde, si bien es cierto que todavía no ha conseguido la victoria, ha estado en disposición de lograrla. Así se desprende de las palabras de El Bilal Touré en los medios oficiales del club: "En nuestra cabeza solo está dar el máximo en el campo sin mirar el nombre del equipo que esté delante; queremos conseguir la victoria en Valencia", comentaba el ariete maliense durante una entrevista en la que ha repasado distintos temas.

El fútbol es un lenguaje universal pero, en cada país, tiene un dialecto distinto. Matices. Y la liga española, por su elevado nivel competitivo, ha realizado siempre una especie de selección natural con los futbolistas que han sabido adaptarse a ello y los que no lo han logrado. El Bilal Touré ha demostrado estar en el primer grupo con cuatro goles y una asistencia en su estreno en nuestro país: "No sabía cuánto tiempo tardaría en adaptarme, pero era es muy consciente de que no podía perder el tiempo y de que debía ponerme las pilas para que todo saliera de la mejor forma", ha reconocido. "Mi familia está muy feliz por mí, pero me dicen que lo mejor está todavía por llegar".

El gol ante el Atlético de Madrid no solo fue fantástico desde el punto de vista plástico sino también desde el mediático: "Todos los goles son bonitos e importantes, da igual que sean con la cabeza o con los pies. Gracias al centro de Robertone pude marcarle al Atleti y eso es para siempre; es un gol que lógicamente contaré a mis hijos porque anotar ante este tipo de clubes siempre ha sido un sueño", explicó el ariete rojiblanco.

Precisamente a la hora de analizar el gol del empate durante el último partido argumentaba lo siguiente: "Ahora a nivel defensivo es muy complicado hacer este tipo de goles con centros laterales y remate en el área; pero si surge, hay que aprovecharlo. Los delanteros ya no somos como los de antes y ahora tenemos que estar en movimiento constantemente para ayudar también a defender".

En la entrevista se ha referido también a uno de los temas recurrentes desde la llegada de Luís Suárez al Almería: "Claro que podemos jugar juntos, y también con Sousa. Eso ya es una decisión que tiene que tomar el entrenador según considere oportuno, pero por supuesto que somos compatibles en el campo".

El Bilal ha relatado también cómo fueron sus inicios: "De pequeño no hacía otra cosa más que jugar al fútbol. Siempre al fútbol, pero curiosamente nunca había sido delantero, sino que jugaba en el centro del campo o de defensa, incluso de lateral he llegado a jugar partidos", señala un futbolista feliz y orgulloso de sus raíces africanas. En este sentido ha dicho: "Antes de ser profesional mi vida era la misma que la de cualquier niño africano de familia humilde. Me siento muy privilegiado. He trabajado mucho para conseguirlo y he renunciado también a muchas cosas para llegar a esto".