Borja Ruiz le resta importancia a recibir a Urbia Palma como líderes

Cuando Jorge Soriano, otro de sus ‘hermanos’ en la gran familia de Unicaja, sitúa sobre la pista la ‘escalera’ para el calentamiento, las piernas de Borja Ruiz ‘vuelan’ para completar el ejercicio a una velocidad impropia de un hombre de dos metros exactos de altura. Sus zapatillas chirrían sobre el parqué dando testimonio de la rapidez de pies, al más puro estilo de boxeador, que es capaz de desarrollar uno de los ‘hombres franquicia’ no solo del cuadro verde, sino de la Superliga. Así se siente, y quiere más: “A nivel personal estoy muy bien, cada día voy mejorando en el aspecto físico y en el táctico, y estoy muy contento porque van saliendo más cosas que al principio no salían, me voy sintiendo mucho mejor y mucho más rápido, lo que hace que mi nivel de juego suba considerablemente”.

El cartagenero recuerda que “eso es lo más importante” y reconoce que “sucede gracias al trabajo en las pesas y a Manolo Berenguel en el trabajo técnico, que es algo clave para mí y para todos mis compañeros”. En ese sentido, no le sorprende nada del buen hacer que está siendo definitorio del técnico en la temporada de su debut como primer entrenador en la Superliga Masculina: “De Manolo, lo que me esperaba, gran entrenador, muy muy -reiterativo- exigente y que da oportunidades a todos los que se la merecen, algo importantísimo para el grupo”. Por ello, deja claro que está “muy contento con él, la verdad es que no hay nada malo que decir porque se está comportando y está siendo un fantástico entrenador”.

Eso se traduce en un mensaje rotundo: “Todos a muerte con él y al cien por cien con él, siempre”. Es la situación idílica a la que se tiende para ver los objetivos en un plano más cercano, para lo que es básico también el gran grupo formado y que Borja Ruiz también confirma en la misma línea de todos los años, pero con algo de especial: “Al final siempre pasan muchos grupos buenos por Almería; sabemos que tenemos un equipo bastante fuerte y solvente en todas las posiciones, un banquillo muy muy potente, da igual quien juegue, cualquiera lo puede hacer bien y todos lo ponen difícil para poder jugar; es lo bueno, ayudarnos y esa rivalidad entre nosotros, que nos ayuda a mejorar como jugadores”.

Con su trayectoria tan amplia y palmarés tan extenso, no es nuevo para él que esa competitividad la defina como “fundamental para el grupo”, pero lo que más llama la atención es la dosis de humildad clave para seguir creciendo: “Nuestro equipo cada día va mejorando más, sobre todo en aspectos técnicos y tácticos, también en el aspecto físico, y creo que está en una línea ascendente bastante buena que esperamos que sirva para seguir avanzando; todavía tenemos bastante margen de mejora y queremos continuar avanzando en esta dinámica, que es muy buena; sigue habiendo margen porque somos jugadores jóvenes y la línea marcada es la correcta, así que seguiremos mejorando y avanzando en esta Superliga”.

Viene Palma, y se sabe lo que espera el sábado: “Partido durísimo contra un rival directo, pero con la suerte de jugar en casa ante nuestra afición, e intentaremos dar nuestro cien por cien para poder ganar”. Se le recibe como líder, lo que no es significativo para el central: “Al final recibirlos en lo más alto o no es indiferente; sabemos de la dificultad del partido, es un rival directo, un partidazo, y tenemos que jugar muy bien para poder ganar; tenemos suerte de poder empezar jugando en casa contra ellos, esperamos jugar muy muy bien, como lo venimos haciendo, seguir en la dinámica del buen juego y así podrá llegar la victoria”.

El sábado se espera ambientazo: “La grada es clave todos los partidos y este año la verdad es que no podemos decirle nada, porque está siendo impecable; nos encantan verla siempre llena porque al final es un jugador más”. El nivel ofrecido como local está siendo muy bueno, pero también se está equiparando con el de visitante, como ante UBE L’Illa Grau: “Fue bastante bien, hicimos un partido muy bueno, sobre todo en bloqueo – defensa, se planteó de manera muy seria porque se sabía de la dificultad de jugar allí y lo solventamos bastante bien, jugando todos juntos, con unos buenos porcentajes de ataque”. El resumen es preciso y claro: “En definitiva jugamos a la altura de este Unicaja Almería”.

A eso le más más importancia que a ser líderes, aunque confiesa sentirse “muy bien y muy feliz por estar en lo más alto y por no haber perdido aun; está muy bien porque este es el nivel que va a haber este año, va a estar todo muy apretado, son todos equipos muy competitivos y no te puedes relajar en ningún partido porque cualquiera te puede ganar”. Por lo tanto, ese “muy bien por estar líderes de la clasificación sin haber perdido ni un partido” es solo una parte de un proceso en el que lo que importa es disfrutar y hacer disfrutar: “Es la línea a seguir, estamos donde queremos estar, todavía tenemos que seguir mejorando y seguir para adelante, no queda otra, pero teniendo claro eso, que este es el camino a seguir”