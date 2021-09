Buenas sensaciones de Unicaja Almería en su primer amistoso (3-1)

No es como se empieza, sino como se acaba, eso se tiene muy claro, pero un inicio así frente a un grande como es el cuadro melillense ratifica el trabajo realizado y el camino emprendido hacia la mejor versión de juego. Unicaja Costa de Almería, con diez caras nuevas en sus filas y las ausencias de Fornés y Jovanovic, vistió de corto por primera vez a su proyecto 2021/2022. Se trató de un rodaje plagado de pruebas y cambios, minutos para todos, hasta el punto de concluir el choque con hasta tres juveniles en pista, dosificando esfuerzos. Al otro lado de la red, más de lo mismo por parte del reforzado Melilla Sport Capital, también primeros compases para los de Abdelkader, que serán, seguro, candidatos a todo esta temporada.

Ganar era lo de menos, pero se venció, y sobre todo se hizo con unas sensaciones magníficas. El no haber visto nunca antes en acción a este grupo provocó lo que se puede definir como ‘sorpresa’ por su tan rápida conjunción, no tanta sorpresa por lo que sí se esperaba y que se confirmó con creces: actitud hasta en los amistosos. El equipo verde impuso ritmo constante, sin apenas altibajos, con la dirección a cargo de Andrés Portero en su regreso al club que lo vio nacer. En el equipo inicial no fue el único en esa circunstancia, puesto que igual sucedía con Pablo Kukartsev y con Juanmi González. Debutaron como ahorradores Paquillo Fernández, Alacio y Jorge Fernández, siendo Javier Jiménez el único jugador de la temporada pasada.

A lo largo del partido llegó el momento de todos y cada uno de los integrantes de la plantilla disponibles, un total de 13, con la mala fortuna reservada para un Palharini que cayó lesionado al poco de saltar a cancha. Entre los más destacados, el joven junior Asensio, imponente al saque y muy firme en ataque, a pesar de no ser solo su debut en el club, sino en el alto nivel, con todo un Melilla cargado de estrellas en frente. Los hermanos Segura y Marco Carreño, este al lado de quien fuera hace un tiempo su entrenador, Curro Sáez, también mostraron desparpajo en la igualmente primera oportunidad de su vida de jugar ante un club de élite. Esa será su realidad a partir de ahora, y en ella entraron mostrando sus ganas de triunfar.

El máximo anotador del encuentro fue Pablo Kukartsev con 18 puntos y un 60% de acierto, siendo de destacar que Asensio marcó un 75% y sumó un bloqueo y nada menos que cuatro saques directos para once puntos, segundo artillero, igualado con Martina. El joven virgitano fue el mejor en saque, mientras que Jean Pascal, uno de los tres exahorradores (junto a Mario Ferrera, y Javi Monfort) bloqueó tres puntos para su nuevo equipo, siendo el que más, con dos para ambos centrales de Unicaja Costa de Almería, Jorge Fernández y David López Alacio. En cuanto a la recepción el mejor registro fue el firmado por Curro Sáez, un 75%, siendo el talón de Aquiles de Melilla en su conjunto, elevándose a 9 los aces del equipo local.

El partido comenzó con Javier Monfort muy seguro en sus primeros ataques, pero obtuvo la respuesta rápida de Pablo Kukartsev, habilitado también por las primeras defensas de Paquillo Fernández. El murciano se lució en esa faceta del juego, todo un aviso para los rivales de que tendrán que trabajar muy bien para anotar, además con el apoyo de Juanmi González levantando bolas que parecían imposibles. Del 4-3 se pasó a un 7-4 con ace de Javier Jiménez, siendo el 9-6 otro saque directo de Jorge Fernández. El servicio de los de Berenguel ya empezaba a marcar distancia. Un saque de Juanmi González provocó un penalti para el 14-8, cómoda renta con la que se avanzó hasta el 25-18 final, tirando Javier Jiménez de oficio para cerrar.

El segundo set fue un monólogo de Unicaja Costa de Almería, sobre todo desde la entrada al saque de Asensio. Enlazó el jovencísimo receptor una serie imponente que adornó más todavía con dos puntos directos (14-5 y 16-5), siendo esa manga en la que se produjo lo único negativo del encuentro. Marlon Palharini, que anotó con calidad el 9-3, se fracturó un dedo de su mano derecha en una lucha en la red, teniendo que ser atendido en el banquillo por el doctor García y Jorge Soriano. Jiménez de nuevo cerró la manga con un parcial final de 25-13. La continuación de partido, tras un claro dominio local, deparó una mejoría visitante. Melilla se puso por delante, después de mucho tiempo, con el 1-2, aunque los verdes no cedieron.

Dos saques de Asensio pusieron a Unicaja por delante (6-5), y la respuesta de los melillenses (7-9) obligó al primer tiempo de Manolo Berenguel. Cumplió su misión, puesto que cayó un 13-11 con tres puntos consecutivos de Pablo Kukartsev y un 17-14 con la aportación de los centrales. El tiempo entonces lo solicitó Abdelkader. Juanmi González se lució con pipe (18-14) y los ahorradores amarraron el 3-0 con un parcial de 25-22. Al ser ‘de entrenamiento’, se pactó un set más que comenzó con dominio melillense (2-5), con vuelta almeriense a la tortilla (15-11) y remontada final del cuadro norteafricano (20-25), más cómodo en saque. Entre medias Asensio siguió poderoso en saque y ataque, primer punto de Carreño (13-10) con el verde y Dani Segura recibió el testigo de Pablo Kukartsev, ocupando la posición de opuesto.