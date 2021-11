Buñuel apura su puesta a punto a la espera del alta médica

El partido de la quinta jornada en El Toralín ante la Ponferradina dejó la segunda derrota de la temporada tras la cosechada previamente frente al Amorebieta y también la lesión de larga duración de Aitor Buñuel. El lateral diestro navarro se rompió parcialmente la rodilla y junto con el equipo médico optó por un tratamiento conservador para recuperarse.

Cerca de dos meses y medio después el carrilero encara la recta final de su tratamiento realizando ya los entrenamientos con el grupo, a expensas de ver cómo responde la articulación para recibir el alta médica que le permita volver a competir: "Estoy en la última fase de la recuperación, entrenando con el grupo y entrando progresivamente en las tareas. El alta médica dependerá de cómo vaya la evolución de la rodilla", explicaba el jugador en rueda de prensa.

En un principio el club no informó del alcance de la dolencia, si bien Buñuel aclaraba que todos los plazos a seguir han estado dede el primer momento coordinados con los servicios médicos:"Han sido dos meses de mucho trabajo en la sombra y querría agradecer el esfuerzo de nuestro staff médico. La lesión fue una rotura parcial del ligamento cruzado posterior, tiene unos plazos de recuperación y preferimos seguir un tratamiento conservador fortaleciendo la rodilla".

Ahora no quiere precipitarse con su reaparición y espera al visto bueno final de los galenos: "Después de un proceso tan largo es bueno no precipitarse. No creo que esté para la próxima convocatoria, veremos para Copa si es posible. Ha sido un proceso en el que he visto esa cara más oscura del fútbol que te permite madurar como jugador y persona".

Durante su ausencia Pozo se ha afianzado en la titularidad en la banda derecha incluso por delante del otro especialista en la posición, un Juanjo Nieto que también tuvo que lidiar con una lesión de menor índole: "El Almería es un equipo que siempre aspira a intentar ascender y somos una plantilla competitiva para que el equipo crezca. Juanjo y Pozo son grandes jugadores".

Para el de Tafalla, la diferencia de este equipo respecto al del año pasado radica en su solidez como bloque: "Hemos creado unos cimientos muy sólidos y se ha creado un grupo muy bueno a nivel profesional para lograr los objetivos. Este año tenemos una idea de juego muy diferenciada y concreta. Somos un bloque sólido, humilde y trabajador. Esa es la gran diferencia".

Vista desde fuera del campo, la buena racha del equipo no le sorprende: "Si llevamos 40 puntos es porque los hemos merecido. Pensábamos en hacer las cosas bien día a día y no podemos estar más felices por la trayectoria del equipo y tener esa cifra para estar en lo más alto de la tabla. Queremos seguir con la racha y ganar". Por el récord de puntuación manifiesta sentirse orgulloso: "Es un orgullo formar parte de esta plantilla, no solo por los resultados, sino por ser un grupo humano excelente y venir a trabajar en el día a día con todos".

De la visita del Huesca el sábado destaca el potencial de su plantel pese a que no le están saliendo las cosas como tenían previstas: "El Huesca estaba llamado a estar arriba siendo recién descendido y al tener una plantilla muy completa. No está donde se esperaba, pero pondrán las cosas difíciles. La dinámica ahora es buena y puede que llegue algún mal momento de bajón, pero sabremos darle la vuelta".