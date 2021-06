Al ejidense Cristian Rodríguez le quedan horas para situarse delante de la línea de salida del Tour de Francia. Aun con los nervios a flor de piel, atiende encantado la llamada de Diario de Almería. No sólo llama él y está 7 minutos y 57 segundos pegado al auricular, sino que envía fotos por guasap y agradece que se le reenvíe el enlace web de esta entrevista. Sólo se le puede desear mucha suerte y que como hizo Martínez Oliver en 1988, se suba a lo más alto del cajón en alguna etapa de la ronda gala.

–Supongo que radiante de alegría cuando se enteró que iba al Tour.

–Era un objetivo que me había planteado al comienzo de año, el Tour era la única grande que me faltaba por correr tras correr dos Giros y dos Vueltas a España. Pensaba que podía darse y mira, lo he conseguido. Llegue el martes y no he parado de hacer cosas. Es muy emocionante, increíble ver todo lo que esta carrera mueve. Al final, el equipo también quiere rentabilizar aquí a sus patrocinadores y vamos con todo.

–Pues ya está ahí, le tengo que preguntar por objetivos.

–Me gustaría buscar las fugas y estar en alguna de calidad. Y por qué no, buscar también una victoria de etapa.

–¿Ganar una etapa? ¿Se ve con opciones?

–Cuando se está en la salida, se tiene la opción de lograrlo. Voy a pelearlo a tope. Vengo en un gran momento, el pasado mes de mayo rendí a un gran nivel y espero demostrarlo en el Tour. En las dos últimas carreras he rozado el podium, un quinto y un cuarto puesto. Estoy con energías y ganas de disputar una etapa.

–¿Qué etapas son las propicias para Cristian?

–Hay varias. La primera semana no es para mí la mejor, tengo que intentar salvar las caídas y el mal tiempo. Espero hacer buenas etapas a partir de la segunda semana y, sobre todo, disfrutar de esta gran carrera.

–¿Qué puertos míticos está deseando subir?

–Está el Tourmalet, Mont Ventoux, Le Grand Bornand... Hay varias etapas épicas del Tour, veremos cómo se dan.

–¿Es distinto el Tour por el coronavirus?

–La pandemia ha cambiado un poco todo, el público está un poco más distanciado y es verdad que hay menos gente apelotonada. Aún así, el ambiente es grandioso y hay muchas medidas de seguridad.

–¿Qué le ha dicho su gente?

–No paran enviarme mensajes, de publicar en las redes. Es emocionante, me siento muy querido, muy arropado por mi gente.

–¿Qué se le viene a la mente?

–Cuando veía el Tour de Francia en mi casa, antes de ir a la playa por la tarde. Era la carrera referencia del verano. Era un sueño venir a ver el Tour y ahora resulta que lo voy a correr, lo voy a vivir desde dentro.

–Coge el listón de Juan Martínez Oliver como ciclista almeriense en el Tour.

–Sólo puedo decir una cosa: es un orgullo.

–¿Qué le queda de temporada?

–Espero terminar aquí, hacerlo bien y luego a descansar.