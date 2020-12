El Club Baloncesto Almería no ha faltado en este 2020 a su tradición navideña de animar a los pacientes más pequeños del Hospital Torrecárdenas, aunque en esta ocasión la entidad almeriense lo ha tenido que hacer por medio de las redes sociales y no in situ como en años anteriores, dadas las circunstancias del protocolo sanitario por la pandemia de COVID-19. "Desde Club Baloncesto Almería les deseamos una pronta recuperación, una feliz Navidad, un buen Fin de Año y unos felices Reyes", ha sido el mensaje de un grupo de jugadores y jugadoras de CB Almería en un vídeo grabado en la cancha del Moisés Ruiz en el que, ataviados con la indumentaria rojilla y gorros de Papa Noel, felicitaron la Navidad a los niños y niñas que se encuentran ingresados. Desde el centro hospitalario no han tardado en agradecer el gesto con el que CB Almería ha aportado "su granito de arena", ya que han regalado balones y mascarillas higiénicas.

🏀 Nuestros amigos del @cbalmeria han querido poner su granito de arena para que nuestros peques pasen una gran Navidad con regalos en forma de balones y mascarillas higiénicas ¡Muchas gracias, equipo! 🎅 pic.twitter.com/EIFRSyMTh0 — Hospital Universitario Torrecárdenas (@TorrecardenasHU) December 27, 2020