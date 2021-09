El CD El Ejido presenta a sus jóvenes valores

Las instalaciones del Parque Comercial COPO de El Ejido acogieron esta semana la presentación de tres de los jóvenes valores que tiene la entidad celeste esta temporada y que están llamados a ser piezas importantes para reforzar y ayudar al primer equipo de Fran Alcoy durante esta temporada 2021-2022 en la Segunda RFEF.

Diego Llorente, Luca y Zakaría han trabajado durante toda la pretemporada a las órdenes del técnico ejidense y además han disfrutado de minutos de calidad sobre el terreno de juego durante los partidos de preparación que han tenido lugar en estos meses estivales, demostrando la calidad y la proyección de futuro con que cuentan.

Acompañados de la Gerente de COPO, Mari Carmen Vázquez, y del Director General del CD El Ejido, Javi Fernández, los tres jóvenes jugadores celestes se mostraron muy felices de poder trabajar codo con codo con el primer equipo, lo que les permite además adquirir conocimientos, formación y experiencia.

Javi Fernández, Director General del CD El Ejido. Agradecer al Parque Comercial COPO por acogernos en estas magníficas instalaciones de ocio y agradecer su apoyo constante a nuestro club, que esperamos que dure muchos años.

El camino que queremos seguir en el proyecto, tenemos un Juvenil en División de Honor, que es la máxima categoría juvenil a nivel nacional y se trata de que entre tres y cinco años sean ellos los protagonistas del primer equipo.

Así Diego Llorente se mostró deseoso de disponer ya de la oportunidad de debutar en Liga con el primer equipo y ayudarle en lo posible con buen fútbol y goles, como demostró en los minutos de que dispuso en pretemporada.

Almeriense de nacimiento, Diego Llorente inició su formación en República Dominicana, donde con 14 años se convirtió en el jugador más joven de la Liga Dominicana de Fútbol. De ahí dio el salto al fútbol portugués, de donde llega cedido al CD El Ejido del Boaviasta CF.

Precisamente sobre este arranque liguero del club celeste habló el jugador almeriense, que destacó el buen papel del equipo en los dos partidos de Liga que ha disputado hasta el momento. “He visto un grupo fuerte y unido, y estoy convencido de que este año va a ir bien”, al tiempo que añadió que “estamos con ganas, líderes y hay que seguir demostrándolo el mayor tiempo que se pueda”.

En esta misma línea se pronunció el defensa central Luca, un jugador joven, de la casa y con un futuro prometedor por delante. “La verdad que estoy muy contento con la oportunidad que me han dado, no me la esperaba y he podido disfrutar de bastantes minutos esta pretemporada, por lo que me siento muy feliz”.

Sobre el equipo tampoco dudó en destacar que lo ve “enchufado, con muchas ganas de jugar y conseguir tres nuevos puntos este domingo ante el Atlético Pulpileño. Se respira buen ambiente”.

Ilusionado también se mostró el defensa ejidense Zakaría, quien además mandó un mensaje muy especial en árabe para animar a todos los aficionados marroquís a que acudan al estadio esta temporada a compartir la pasión por el fútbol.

Y es que como señaló el Director General del CD El Ejido, Javi Fernández, “en la zona del Poniente nuestro motor económico es el sector agrícola. Contamos entre nosotros con muchas personas inmigrantes, especialmente personas marroquíes y queremos demostrar que el deporte es un medio de integración. Queremos que esa comunidad, que es muy numerosas acuda al Estadio de Santo Domingo, que sean parte de nuestra familia. Lo son en nuestro trabajo y lo son en nuestro día a día y no hay nada más bonito que un abrazo de gol todos juntos. Eso no mira raza, ni religión ni nada”.

Por otra parte, Javi Fernández trasladó su agradecimiento por el apoyo constante que recibe el club del Parque Comercial COPO cada temporada y destacó la apuesta de la entidad celeste por el fomento de los jóvenes valores y el deporte base.

“Pretendemos que la gente del Poniente vea que estamos por nuestros canteranos, apostando por nuestro fútbol base. No es fácil, porque si repasamos la historia del fútbol ejidense tenemos a Salva Sevilla y pocos jugadores más en la élite. Pero si no les damos la oportunidad no lo van a hacer nunca y esa es nuestra intención, trabajar con la cantera, darles oportunidades y tanto Diego Llorente, como Luca y Zakaría ya han demostrado en los minutos que el míster les ha dado que lo han hecho a la perfección y que van a ser grandes profesionales de este deporte”, explicó Javi Fernández.

Por su parte, Mari Carmen Vázquez, Gerente de COPO, parque comercial referente de la provincia de Almería, reiteró “nuestro compromiso con el club y les deseamos mucha suerte en esta nueva temporada que ha comenzado muy bien”.