El CD El Ejido cae en casa ante el Talavera (0-1)

No es capaz de acabar con su mala racha ante su afición un CD El Ejido que acumula ya cuatro partidos consecutivos perdiendo como local. Pese a que ofreció una mejor imagen que en los tres duelos anteriores en tierras ejidenses, volvió a ver como los puntos volaban tras caer frente a un Talavera de la Reina muy seguro en defensa que sacó la máxima rentabilidad a un polémico penalti en el minuto 70.

Los celestes saltaron al terreno de juego dispuestos a reconciliarse con una afición que llevaba tres partidos seguidos viendo perder a los suyos en Santo Domingo. Además, tras la victoria en Marbella de la semana anterior, los de González tenían la oportunidad de encadenar un segundo triunfo consecutivo por primera vez en la presente temporada.Esa era la idea, pero a los locales les costó encontrar huecos ante un Talavera que llegó a El Ejido con las ideas muy claras. No se limitó a verlas venir, como suele hacerse fuera de casa. Los manchegos salieron claramente al ataque, sin complejos. De hecho, se hicieron con la posesión y avisaron en los primeros diez minutos con dos disparos ante la meta de Aulestia. En el 15’, Óscar Martín, uno de los más activos del cuadro talaverano, puso un centro muy peligroso al que no llegó por muy poco Reguera en el segundo palo.

Javilillo y Carralero estaban apareciendo poco, por lo que decidieron rotar posiciones para tener más oportunidades en ataque. Así, en el 18’, en una contra iniciada por Pino tras robar un balón, dio el balón en banda a Carralero, que con una galopada se internó en el área, pegado a la linea de fondo, y metió un pase al corazón del área. No había nadie para rematar. Hubo que esperar hasta el 37’ para ver una oportunidad clara de los ejidenses. Fue en un saque de esquina de Jesús Rubio que casi hizo un gol olímpico. Apretaron los de casa en la recta final del primer tiempo. En el 41’, balón largo de Javilillo a Pino, que encaraba a Gianni pero el meta visitante se adelantó. Un minuto después Óscar Martín probaría suerte con un disparo desde fuera del área pero estuvo atento Aulestia. El duelo se marchó al descanso con el resultado inicial.

La segunda mitad comenzó con buenas sensaciones para los del Poniente, que mostraron más velocidad y verticalidad. En el 48’, carrera de Emilio Cubo por banda derecha que acabó en un centro al área que peinó desde muy lejos Jordan Sebban. También fue más directo en su juego el cuadro toledano, aunque ninguno de los dos generó oportunidades muy claras. Sin embargo, Aulestia tuvo que sacar una mano salvadora para evitar el 0-1 en un centro-chut de Espinar en el 63’. Los minutos pasaban y los dos contendientes buscaban la meta contraria, pero se imponía siempre la labor defensiva, sobre todo la local, que fue la que más trabajo tuvo durante unos minutos de asedio de los talaveranos cuando se entraba en la última media hora de un choque en el que podía pasar cualquier cosa.

Y pudo pasar lo peor para los locales. En el 68’, falta a pocos metros del área, centrada, que colgó el Talavera al área celeste y remató con un potente testarazo Juanra. Aulestia salvó los muebles en esta clara ocasión, pero no pudo hacerlo tres minutos más tarde en un penalti muy dudoso que pitó el colegiado a favor del Talavera. Óscar Martín centró de rabona desde el lateral derecho del área y el esférico choqué en el brazo de Emilio Cubo, que lo llevaba casi pegado al cuerpo. Oca materializó el 0-1 en el 70’.

Encajar el gol, pese a lo negativo, sirvió de revulsivo a los celestes, que se lanzaron a por el empate. González movió ficha desde el banquillo y dio entrada al canterano Jony, que debutaba enSanto Domingo después de tener sus minutos en Marbella la semana anterior. Quedaban diez minutos por delante y el CD El Ejido no tenía otra opción que ir al ataque ante un rival que empezó a parar el balón para bajar el ritmo. El técnico malagueño puso toda la carne en el asador con Marcelo y Vicente en unos último minutos en los que los ejidenses pudieron empatar en un córner al que subió a rematar Aulestia, pero casi le cuesta el segundo a la contra si no es por una dura entrada de Cubo a un contrario, que le costó la roja al celeste en el 94’. Ya no habría tiempo para más en un campo de Santo Domingo que nunca perdió la fe, pese a las adversidades, pero que volvió a ver perder a los suyos.