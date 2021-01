Con la mente puesta en sumar los tres puntos, porque no le queda otra dada su mala situación clasificatoria, encara el Club Deportivo El Ejido el duelo de este domingo a las 17:00 en el feudo del Yeclano, choque en el que Fran Alcoy debutará como nuevo técnico de un conjunto celeste al que entrenó por primera vez este miércoles. Sobre el valenciano y el ambiente que hay en el vestuario de cara a esta importante contienda en tierras murcianas habló el interior derecho sevillano Sergio Pérez.

"El equipo está muy metido, está entrenando con una intensidad de la hostia. Desde el primer momento el nuevo entrenador nos ha dicho cómo preparar el partido, con qué armas tenemos que ir a Yecla para luchar por los tres puntos. El equipo ha estado muy intenso y muy concentrado durante toda la semana", afirma el atacante natural de Gerena, recordando que el miércoles "tuvimos una primera toma de contacto en la que el míster puso sus cosas claras, qué es lo que quiere y lo que necesitamos nosotros para salvar la categoría. Fue un día para coger sensaciones y dejar claras las cosas para el partido ante el Yeclano. El año pasado coincidí dos partidos cuando estaba él en el Talavera, pero solamente ha sido para enfrentarnos".

Sobre el rival de mañana, el celeste advierte que "se han metido en una dinámica muy positiva, están haciendo resultados buenos, sobre todo ante el Córdoba, pero nosotros no tenemos que pensar en lo que hacen los demás, tenemos que pensar en nosotros e ir a por el partido desde el primer minuto", recalcando que, a nivel personal, "estoy bien, aunque es verdad que en los últimos partidos el gol no se está presentando, aunque he tenido ocasiones para hacerlo, pero voy a seguir constante, porque el gol y la victoria para el equipo va a llegar y estoy muy concentrado para el choque en Yecla". La consigna es muy clara en el vestuario ejidense: "Hay que ir a por todas porque es una final para nosotros. Tenemos que cambiar el chip ya, todo el mundo está enchufado para este partido".