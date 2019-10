El CD El Ejido, a Linares a reafirmar sus aspiraciones

Consciente del encuentro que tenía que afrontar este fin de semana en el feudo del líder, el Club Deportivo El Ejido se puso como objetivo prioritario el pasado domingo llevarse los tres puntos del derbi ante el Poli Almería, para nutrirse de la máxima fortaleza y confianza posible. Y así lo hizo, el cuadro celeste venció por 1-4 en Viator a los rojiblancos y logró su primera victoria holgada de la presente campaña, sumando tres merecidos puntos que le llevaron a la zona de play off . Reafirmar su candidatura a la lucha por el retorno a Segunda B es ahora su reto en su visita a Linarejos.

El Pulpileño no quiere perder de vista las posiciones de ‘play off’

Después de la derrota sufrida la pasada jornada en casa del Mar Menor por 3-0, el Atlético Pulpileño quiere recuperar sus sensaciones positivas ante su gente. Los de Sebas López recibirán en su feudo de San Miguel a El Palmar a las 18:00 con la intención de sumar tres puntos que les permitan no perder de vista una zona de play off de ascenso a la que quieren regresar cuanto antes. El equipo de Pulpí, octavo y a dos puntos del cuarto, se verá las caras con un oponente que podría caer a las posiciones de descenso si pierde en territorio almeriense. En la provincia de Almería jugará también este domingo, a las 12:00 horas, el Huércal-Overa CF. Los huercalenses se medirán al Cartagena FC en un duelo por eludir esas plazas rojillas de la clasificación. Los de Marín no ganan desde la 1ª jornada.

Grupo XIII · 9ª jornada



Totana-C. de Murcia -

Minerva-FC Cartagena B 11:30

H. Overa-Cartagena FC 12:00

Lorca Dep.-Murcia Imp. 17:00

Minera-UCAM Murcia B 17:30

Plus Ultra-Mar Menor 17:30

Muleño-Churra 17:30

Mazarrón-Los Garres 17:30

Pulpileño-El Palmar 18:00

Águilas-Lorca FC 18:00