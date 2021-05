El CD El Ejido, a por la sexta victoria para premiar a su afición

“No entiendo un partido, sea oficial o amistoso, sin darlo todo y ganar”

El técnico del CD El Ejido comentaba este viernes que el de Las Palmas es “nuestro último partido en casa, con nuestra afición. Después de todo el sufrimiento de la temporada creo que hay que premiar a la gente que venga a animarnos con una victoria. Yo no entiendo un partido, sea oficial o sea amistoso, si no lo voy a dar todo y a ganar. Es competición, queremos ser campeones de esta Segunda Fase y además hay otros equipos que esperan que nosotros compitamos, como procede, porque jornadas antes nosotros también lo esperábamos de otros conjuntos cuyos resultados podían beneficiarnos”. Fran Alcoy lo deja claro, “vamos a por la sexta victoria consecutiva y 37 puntos”, y recuerda, a la hora de analizar la buena racha del equipo celeste que “yo siempre he esperado salvar la categoría. Vine con ese convencimiento y se lo he tratado de transmitir siempre a mi plantilla. Cuando empezamos esta Segunda Fase perdiendo, sabes que vas a tener que sufrir hasta el final, pero enlazas cinco triunfos seguidos, que no es nada fácil, y te hace lograr el objetivo con dos semanas de antelación”. No quiere que los suyos bajen los brazos en absoluto tras haber conseguido el objetivo y recalca que “el rival que viene ya nos pintó la cara en Canarias, aunque ganásemos el partido”.