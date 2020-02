Cautela y unidad en Santo Domingo

Aunque mantiene la segunda posición de la tabla clasificatoria y está tres puntos por encima del tercer clasificado (UD Almería B), el Club Deportivo El Ejido no puede relajarse lo más mínimo si quiere seguir pisando fuerte en puestos de play off de ascenso. El domingo sufrió su primera derrota como local tras caer por 0-1 ante el Atlético Malagueño en un partido que analizó posteriormente de forma contundente su técnico David Cabello.

“No fue el día más acertado por nuestra parte. Salimos mermados por algunas situaciones desagradables en las últimas horas, como las bajas sensibles de Falu, Palomeque, Mora o la de José Carlos. Pero no hay que buscar justificaciones. Hay que asumirlo y darle normalidad. Tenemos que seguir trabajando y afrontar los que nos viene encima, sabíamos que esto iba a ser difícil y cuando llegan este tipo de derrotas hay que ser cautos y no lanzar mensajes que no nos llevan a ningún lugar. Intentar transmitir tranquilidad siempre”, dijo.

Buena parte de la grada ejidense despidió entre aplausos a los celestes pese a perder el duelo

El entrenador del cuadro del Poniente almeriense decidió darle esta semana dos días de descanso a sus pupilos, lunes y martes, por lo que este miércoles volverán al trabajo para preparar a conciencia el partido del domingo (12:00) en tierras jiennenses. “Hay que trabajar a partir del miércoles, los chicos se merecen ese descanso. Ya solamente nos toca pensar en el Mancha Real para revertir la situación”, aseguraba Cabello, que espera que este primer tropiezo sufrido por su equipo en el feudo ejidense haga mella en sus jugadores o en sus aficionados, y que “ahora hay que estar más unidos que nunca”.

Sobre la unidad, el ir todos a una, habló también el mediocentro Álex Moreno. “Primera derrota en casa de la temporada, justa o no, nos servirá para estar más unidos que nunca. Cuando digo más unidos que nunca lo digo por todos, por los que están en las buenas y los que no están en las no tan buenas. A seguir luchando que de esto va la vida”, puso el granadino en su Twitter, red social en la que escribió también su compañero Javi Mérida para decir que “no siempre salen las cosas como las trabajamos, lo sentimos mucho y trabajaremos más duro que nunca. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron pese al resultado”.