El CD Mercapinturas logra 8 medallas entre los Campeonatos de Andalucía y España de bádminton

El reconocimiento ha vuelto a brindarse a aquellos deportistas que siguen cosechando éxitos fuera de la ciudad de Almería. Así ha sucedido con el CD Mercapinturas, que ha logrado 8 medallas en dos campeonatos en los que han participado: cinco metales en Andalucía y tres en España.

Por ello, el entrenador del CD Mercapinturas, Fernando Carrillo y los deportistas que han obtenido los logros, han asistido a una recepción con el concejal de Deportes, Juanjo Segura para brindarles las medallas que ponen en valor el buen estado del deporte almeriense.

Las medallas del club, que pertenece a la red de escuelas deportivas municipales del Patronato Municipal de Deportes, se han repartido de la siguiente manera: Macarena Fernández se ha alzado con dos oros en el Campeonato de Andalucía sub-13 individual y dobles, una medalla de plata en España en la categoría sub-13 de dobles y bronce en sub-13 de individual.

Su compañero, Asier Torres, se ha colgado la medalla de oro en el Campeonato de Andalucía sub-11 dobles y el bronce en el Campeonato de España sub-11 en dobles. Por su parte, Marcos Montoya ha logrado el bronce en el Campeonato de Andalucía sub-13 en dobles y Javi Basilio ha conseguido el bronce también en Andalucía en la categoría sub-13 de dobles.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha destacado que el club Mercapinturas desarrolla “una gran labor para que el bádminton crezca en Almería”. Además, les ha felicitado “por los metales obtenidos en ambas competiciones” y Juanjo Segura expresa que “todo es posible gracias a la dedicación de su entrenador Fernando Carrillo y la directiva, ellos hacen posible estos éxitos entre sus deportistas, llenando de pasión a la base de Almería por el bádminton”.

De esta forma, el concejal de Deportes ha deseado que el CD Mercapinturas “continúe motivando a sus deportistas, para que sigan creciendo en el ámbito profesional y desde el Patronato Municipal de Deportes, respaldaremos cada momento que vivan fuera de nuestra provincia”.

A su lado, Fernando Carrillo, entrenador del CD Mercapinturas, ha destacado que “pese a ser un año de pandemia, es el año que más jugadores hemos traído con medallas porque se nota que el trabajo de cantera va bien. Son cuatro campeones y esperamos seguir el próximo año con ellos e incluso deportistas más pequeños que es nuestro objetivo”.

Respecto al parón durante la crisis sanitaria, el entrenador ha expresado que “el hecho de no poder entrenar ha creado incertidumbre porque no sabíamos que iba a pasar. Se ha tenido que hacer todo semana tras semanas y los resultados son buenos teniendo en cuenta que no somos el único club en esta situación”.