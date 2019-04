El CN Almería triunfa en el Campeonato de Andalucía Infantil

La voz le permite a Javi Yuste, director técnico del Club Natación Almería y mítico jugador de voley pista y playa almeriense, atender a este medio no sin cierta dificultad. Algún caramelo se convierte en su mejor medicina para combatir el dolor que soportan las cuerdas vocales como consecuencia de los gritos de ánimo y las consigas dirigidas a sus pupilos en los últimos Campeonatos de Andalucía de Voleibol Infantil. Además de consignas técnicas, Javi también gritó de alegría puesto que el club consiguió un hito que hasta el momento nadie había logrado: niños y niñas subieron a lo más alto del podium y, además, coparon los MVP del torneo.

"En cuanto voy a un torneo y subo un poco la voz, me vengo un poco tocado porque no tengo las cuerdas vocales muy allá. Te aseguro que este campeonato ha sido de gritar mucho, de festejar mucho y de saber que no me iba a escuchar ni a mí mismo una semana después, dice Javi con un hilillo de voz que le permite explicar el buen trabajo desarrollado por su chavales la pasada semana: "Los niños quedaron primeros en un grupo muy difícil. Los cuartos y las semis eran algo más despejadas hasta la final que fue un auténtico partidazo. Las niñas, por su parte, jugaron muy bien, primeras de grupo, los cuartos los superamos con claridad, pero en semifinales y en final no éramos favoritos, parecían que nos iban a barrer, pero dimos la gran sorpresa", y el "We are the Champions" fue más "We are the Champions" que nunca: "Siendo campeones, es fácil que el MVP recaiga sobre el equipo. En nuestro caso, no sabíamos a quién se lo iban a dar. Quizás en los niños podía estar algo más claro, porque Javi, mi hijo, es el opuesto y realmente remató muy bien. En las niñas, María Sánchez es central y estuvo fenomenal. Ambos forman parte de la selección andaluza".

Y eso que el Club Natación Almería, como su propio nombre indica, tiene la especialidad en el agua. Sin embargo, esta institución deportiva apostó muy fuerte por la cantera en todas sus modalidades y han sacado campeones de lo más variopintos: fútbol, tenis, natación y, como no podía ser de otra manera con Javi Yuste a la cabeza, también el voley: "Montamos las pistas en el Club de Natación de voley playa y la pista ha sido una consecuencia, puesto que no íbamos a tener todos los años a los niños entrenando sobre la arena. Tenemos muchos niños que prometen mucho, nuestras generaciones fuertes son cadetes o primer año de juvenil, el futuro nos dirá qué nos depara, pero tienen muy buena pinta. Tengo mucha esperanza en el voley playa". Lo que está claro es que para lograr un éxito así hace falta un muy buen trabajo y que se junten jugadores de mucha calidad en la misma temporada: "Éstas son de las generaciones que se juntan un año y sale todo bien. No recuerdo ningún club de Andalucía que haya logrado esto, más contento no podemos estar". se sincera el almeriense.

Por delante, hay un nuevo reto marcado para las primeras semanas de mayo. Como campeón autonómico de voley, el Club Natación Almería juega ahora el nacional consciente de que puede seguir haciendo historia, pero enfrente va a tener a los mejores equipos de un país en el que el voleibol de cantera es posiblemente más potente que la propia Superliga Masculina. Eso sí, la falta de patrocinadores es la piedra que siempre está en cualquier zapato. "Ahora tenemos el marrón de llevar a las niñas a Canarias porque les va a costar a las familias 600 euros si no encontramos patrocinadores. Y esto después de lo que ya llevan pagados en el resto de campeonatos. Vamos con mucha ilusión, porque a un Campeonato de España hay que ir, pero es un sacrificio muy grande. Los niños lo tienen en Cartagena, en las mismas fechas, en mayo. Vamos con el deseo de hacer buen papel, normalmente los campeones de Andalucía suelen dar mucho que hablar", finaliza un Javi Yuste que vive su segunda juventud en un deporte en el que él puso su granito de arena para que llegase a ser tan importante como es en nuestra provincia: "Desde hace mucho tiempo, vuelco mis ilusiones y aspiraciones en mis hijos y mis niños del club. Los ves disfrutar tanto que recuerdas cuando lo vivías tú como jugador. Yo tuve la suerte de vivir el deporte en su máxima expresión tanto en pista como sobre todo en playa. Cuando ves que los niños están enganchados al deporte, sobre todo en estos momento de vida sedentaria que hay en la sociedad, te das cuenta de que es un proyecto que merece la pena".