El CT Almería gana en Málaga la Youth Finals de la Copa Davis sub14

El Club de Tenis Almería (Canadá) ha vencido al Club de Tenis Málaga (España) en la final de las Andalucía Youth Finals, un torneo sub-14 en el que 8 clubes de tenis de toda Andalucía han simulado este fin de semana el formato de la Copa Davis representando a cada uno de los países participantes que jugarán en un mes en Málaga.

Cada club de cada una de las ocho provincias andaluzas defendió a una selección compuesta por dos chicos (Daniel Zumaquero y Manuel Cañadas) y dos chicas (Gloria Cortés y Andrea Stanciu), que jugaron un partido individual masculino, otro femenino y un dobles mixto, en duelos al mejor de tres 'super tie breaks'.

En este caso, la delegación almeriense del Club de Tenis Almería venció (2-1) en la final al equipo organizador malagueño en el partido decisivo de dobles que contó con la presencia de ilustres tenistas y políticos malagueños.

David Ferrer, director de las Davis Cup Finals; Pato Clavet, subdirector del torneo; Noelia Losada, Concejala del Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Ignacio Gómez Camarero, gerente de Málaga Deporte y Eventos y Borja Vivas, director del Área de Deportes de la Diputación de Málaga, clausuraron el evento con la entrega de premios a los finalistas, que permitirán a los jugadores Daniel Zumaquero, Gloria Cortés, Manu Cañadas y Andrea Stanciu asistir a la final de la Copa Davids del próximo mes de noviembre que se jugará en el Martín Carpena de Málaga.

«Es una alegría tremenda ver este ambiente de tenis. Me recuerda a mi infancia. Los jugadores han podido disfrutar de una competición diferente, donde forman parte de un equipo, y eso es bonito. Como director de las Davis Cup Finals me siento muy satisfecho. Doy las gracias a la Federación Andaluza y a las autoridades, porque hay un gran trabajo detrás con Kosmos. Queremos que el tenis sea cercano para todos. Me alegra apoyar esta iniciativa con la que poder fomentar el deporte», resaltó David Ferrer.

Las Andalucía Youth Finals permite al club almeriense consolidarse como referente en el tenis de la provincia tras ganar esta competición mixta, organizada por Kosmos con la colaboración de la Federación Andaluza de Tenis. En las semifinales el Club de Tenis Almería venció al RC Pineda de Sevilla (EEUU).

En la gran final entre Canadá y España, Daniel, Manuel, Andrea y Gloria resultaron vencedores y levantaron la copa bajo la bandera canadiense después de una eliminatoria muy igualada que solo se resolvió en el dobles mixto final. Los premios fueron una entrada doble para la gran final de la Davis Cup by Rakuten, mochilas Wilson y material deportivo.