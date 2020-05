1º.- El Club de Tenis Almería abrirá sus puertas el próximo Lunes 11 de Mayo en horario habitual.2º.- Únicamente se permite la práctica deportiva de tenis en su modalidad individual .3º.- Solamente se permite el acceso a nuestras instalaciones de socios en cualquiera de sus modalidades.4º.- Es imprescindible para poder jugar que se realice reserva previa de las pistas, dicha reserva se realizará únicamente por vía telefónica y los beneficiarios de la misma recibirán confirmación vía whatsapp, ésta confirmación es imprescindible para poder desplazarse con vehículo propio o transporte público a las instalaciones del club.5º.- Se permanecerá en el club únicamente para la práctica deportiva reservada.6º.- El resto de dependencias tales como edificio social, gimnasio, restaurante, vestuarios y aseos, así como resto de zonas comunes permanecerá cerrado.7º-. El acceso a las taquillas se permitirá exclusivamente una vez por persona para retirar las pertenencias necesarias, no pudiendo volver a dejarlas en la taquilla mientras ésta situación se mantenga.8º.- Las reservas de las pistas se mantienen en los horarios habituales, pero el tiempo efectivo de juego debe limitarse a 50 minutos , dejando los 10 restantes para arreglo de las pistas habituales así como labores específicas de limpieza y desinfección.Apelamos en éste punto a la responsabilidad individual de cada socio a la hora de no coincidir, ni saludarse, ni aproximarse a una distancia inferior a los dos metros recomendados por las autoridades sanitarias, ni con el resto de jugadores ni con el personal de mantenimiento.9º.- El método de pago por uso de instalaciones, así como cualquier adquisición que se haga en el Club, se limita exclusivamente a la modalidad adeudo en cuenta , quedando terminantemente prohibido el manejo de efectivo.10º.- Aquellas personas interesadas en recibir clases particulares, podrán hacerlo con la limitación de que máximo puede haber dos jugadores por pista (uno a cada lado de la red) y deberán ponerse en contacto con nuestro director deportivo Gustavo .11º.- El Club, ha tomado todas aquellas medidas de higiene necesarias para garantizar la seguridad de nuestros socios y personal, de acuerdo con lo dispuesto en las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.12º.- Rogamos a nuestros socios, sean prudentes y en caso de sospecha o sintomatología coincidente con la del COVID-19, se abstengan de acudir a nuestras instalaciones para reducir al mínimo el riesgo de contagio.

La Escuela Pública de Golf de El Toyo también abre este lunes

Las instalaciones deportivas que están adscritas a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 1, volverán a abrir mañana lunes 11 de mayo.

Estas instalaciones son la Escuela Pública de Golf El Toyo de Almería; la Ciudad Deportiva de Huelva; el Parque Deportivo La Garza de Linares, en Jaén; y las Instalaciones Deportivas La Cartuja, el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo y las Instalaciones Deportivas de Tiro Olímpico, en Sevilla.

Las otras dos infraestructuras deportivas que gestiona la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, el Estadio de la Juventud de Granada y la Ciudad Deportiva de Carranque en Málaga, tendrán que esperar para su reapertura a que las provincias de Granada y Málaga pasen a la mencionada Fase 1.

La Secretaría General para el Deporte envió un comunicado a las federaciones deportivas andaluzas el pasado 11 de marzo en el que se les trasladaba una serie de recomendaciones ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. En él se informaba igualmente del cierre temporal de las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería de Educación y Deporte mientras las condiciones sanitarias no permitieran realizar la práctica deportiva habitual en condiciones de seguridad para trabajadores, deportistas y demás usuarios.

Tipología de instalaciones

A las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería podrán acceder los deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel; otros deportistas federados que no se incluyan en la clasificación anterior; y deportistas no federados y personas que realicen actividad física no profesional. En todas las instalaciones se han tomado medidas de seguridad e higiene siguiendo el protocolo sanitario para el deporte.

El CEAR La Cartuja de Sevilla se diferenciará del resto de infraestructuras al ser un centro de alto rendimiento. Los beneficiarios de esta instalación serán deportistas de alto nivel y alto rendimiento, así como deportistas federados, con un aforo máximo del 30%. Estará permitido el acceso de entrenadores y se podrán realizar reuniones técnicas con no más de 10 personas.

En la instalación deportiva de alto rendimiento sevillana estará habilitada la lámina de agua para la práctica de remo y piragüismo, y está pendiente de activación la calle de nado. El horario de apertura será de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes, y de 8:00 a 15:00 sábados y domingos.

Las otras instalaciones se enmarcan en la tipología de instalaciones deportivas al aire libre, que tienen en común que podrá acceder a ellas toda la población con reserva previa obligatoria, con un 30% de aforo, quedando excluidas las piscinas y las zonas de agua. Tendrá que haber un distanciamiento mínimo 2 metros entre las personas y se podrá realizar entrenamiento individual o máximo de dos personas en las modalidades deportivas que así lo permitan (por ejemplo, tenis).

La Escuela Pública de Golf El Toyo tendrá un horario de apertura de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados y domingos de 9:00 a 18:00. Se podrán practicar golf y pádel (sólo en su modalidad individual/cruzado).

Entre las obligaciones de los usuarios de todas las instalaciones deportivas destacan la reserva obligatoria y se recomienda uso de mascarillas en el acceso y desplazamiento en el interior del complejo deportivo, uso recomendado de guantes, respetar una distancia de 2 metros, permanecer solamente durante el tiempo de la práctica deportiva, usar material deportivo propio y toalla y respetar las medidas de higiene establecidas.

Para más información y ante cualquier duda se han habilitado los siguientes correos electrónicos: para deportistas de alto nivel y alto rendimiento: campeones.ced@juntadeandalucia.es; para federaciones deportivas andaluzas: federaciones.ced@juntadeandalucia.es; consultas médicas: camd.ced@juntadeandalucia.es; y para cuestiones específicas de las instalaciones deportivas: instalacionesdeportivas@andalucia.org.