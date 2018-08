Caballero sabe que no cuenta

Puede decirse más alto, pero no más claro. Sin andarse por las ramas, Fran Fernández indicaba tras el amistoso del sábado en El Ejido que la escasa participación de Pablo Caballero en los bolos veraniegos obedecía a que están buscándole una salida al ariete argentino: "Pablo no estuvo convocado porque de momento no entra en nuestros planes. Estamos buscando un delantero como se ha dicho. Vamos a ver lo que sucede, si de aquí al final Caballero se queda en plantilla será uno más y será tratado como tal. No tiene mucho sentido que juegue los partidos de preparación, pero en los entrenamientos es uno más y va a ser uno más siempre".

Las palabras del técnico zapillero suenan a puño de hierro en guante de seda y deja nítida su postura al respecto para evitar malinterpretaciones: "No trato de mandar mensajes porque estoy en contacto a diario con la dirección deportiva y no sería útil hacerlo a través de los medios. Cada uno sabe nuestra opinión, con Pablo se ha hablado, es un excelente profesional, pero queremos buscar otro perfil de delantero. Se trata de tener variantes en ataque y ya ha salido publicado lo que estamos buscando [en clara alusión a Dani Romera]. Si a día de hoy tenemos que empezar la competición estoy contento con lo que tengo, lo digo sinceramente, creo que debemos reforzarnos, pero estoy contento con lo que ha venido y lo que tenemos ahora mismo".

Tras el culebrón que supuso la marcha de José Ángel Pozo, finalmente saldada con su traspaso al Rayo Vallecano, ahora le toca cruzar la 'charca' a Caballero, a quien todavía le resta un año más de contrato pero que no ha respondido a las expectativas despertadas tras su llegada, lastrado por las lesiones. Hasta el 31 de agosto hay tiempo para encontrarle acomodo. Sonó para el Real Mallorca y en las últimas horas ha despertado el interés del Pontevedra.

Para visibilizar el problema que hay en el plantel con el '9', Fran alineó en Santo Doming a Juan Carlos Real, sin ser un especialista, en dicha posición, recordando al término del encuentro que Álvaro Giménez está sancionado para la primera jornada y que Sekou le está convenciendo pero debe asimilar el salto de dos categorías, amén de la situación con Caballero.

Las demandas del preparador almeriense no se quedan ahí, ya que suspira por un lateral zurdo que cubra la baja de larga duración de Samu de los Reyes, que no podrá reaparecer hasta el mes de enero, y argumenta su petición: "Iván está respondiendo bastante bien a las expectativas generadas en él, pero también es cierto que estamos atentos al mercado al ser una posición que sabe la dirección deportiva cuál es mi consejo, en el sentido de que me gustaría reforzarla. Ahora mismo específico solo tenemos a Nano y en el filial solo está Iván Martos, por lo que debería buscarse un lateral, pero hay que ver los condicionantes que tenemos para firmar y habrá que esperar también cómo evoluciona el mercado".

Del derbi ante el conjunto celeste no quiso extraer conclusiones precipitadas, ni para bien ni para mal, aunque valoró el buen hacer de Chema y Rioja, no sin darles un toque de atención: "Han sido de los futbolistas más acertados, sobre todo en fase ofensiva. Tienen que trabajar más en el ámbito colectivo. Hay que exigirles un poco más, igual que al resto, podemos dar un nivel más pese a entender que venimos de carga de trabajo y no pueden extraerse conclusiones".