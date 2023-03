Cabello: "El arbitraje no está a la altura de la competición"

No estaba del todo contento este pasado domingo el técnico celeste, que compareció después de sumar un punto ante todo un Recreativo de Huelva, actual segundo clasificado en este grupo IV de Segunda RFEF. Así, David Cabello aseguró que "su objetivo es ir partido a partido y han perdido dos puntos", añadiendo que se marchaba con "un sabor agridulce por haber sido bastante dominadores". Pero uno de los focos durante su comparencia volvió a estar en el colectivo arbitral, afirmando que "el arbitraje no está a la altura de la competición".

De esta forma, el entrenador del Poli El Ejido fue severamente crítico con el papel de los colegiados en el fútbol, considerando que "cada partido es un desastre y te quitan muchísimo". Así, David Cabello manifestó que a los árbitros "hay que exigirles mucho más", señalando que "a los entrenadores les exigen muchísimo y a ellos hay que exigirles mucho más porque forman una parte importante de este juego". En esa línea comentó que "es algo que está sucediendo durante todo el año y cree que no están nada acertados".

Con respecto a la lectura del partido, el preparador del conjunto ejidense consideró que "habían completado una primera parte muy buena donde se tenían que haber ido por delante en el marcador" al entender que su rival "no les había generado prácticamente nada". No obstante, Cabello señaló que "no habían entrado bien en esa segunda parte", comentando que "querían mantener ese buen trabajo realizado en esos primeros 45 minutos". Asimismo, el técnico celeste explicó que "la expulsión tampoco les había beneficiado y que no sabía si se habían relajado creyendo que iba a ser más sencillo".

"Hemos dejado escapar un partido en el que teníamos que haber hecho algo más para poder vencer"

En esa línea, David Cabello manifestó que "después habían encontrado con los cambios esa tranquilidad y esas ventajas donde por fuera habían tenido esas ocasiones que también había podido decantar el partido hacia ellos". Pero también indicó que su rival "había tenido una ocasión bastante clara que Godino había podido atajar", mencionado también que "habían dejado escapar un partido en el que tenían que haber hecho más para vencer".

Así, el técnico celeste aseveró que "su objetivo es ir partido a partido y habían perdido dos puntos". Pero también pidió que "nadie se olvide que se habían enfrentado a un equipo que tiene muchísimos recursos con un cuerpo técnico que se está dejando la vida por llevar a ese club a superior categoría y sabían de las dificultades que tenía y lo que entrañaba el partido". Un encuentro en el que durante cerca de media hora su rival se quedó con uno menos, sobre lo que comentó que "había habido un momento no de relajación, sino de decir que como estaban con superioridad numérica el gol iba a venir solo".

Sobre ello, David Cabello dijo que "hay que tener muchísima más paciencia", estimando que "les había faltado algo de juego interior, ya no para recibir dentro sino para intentar juntarlos dentro" e indicando que "no habían sabido atacar a esa defensa que les planteaba, a ese bloque de dos líneas de cuatro donde no habían sido capaces de hacerle daño".

David Cabello "Contentos por el punto, pero con un mal sabor de boca porque creo que hemos podido hacer bastante más de lo que hemos hecho en ese último tramo de la segunda parte".

"No ha sido fácil, nos ha costado un tiempo que hemos perdido muy valioso y te vas con un mal sabor de boca. Evidentemente contentos por el punto, pero con un mal sabor de boca porque creo que hemos podido hacer bastante más de lo que hemos hecho en ese último tramo de la segunda parte", manifestó también el técnico del Poli El Ejido.

También tuvo palabras sobre los jugadores que finalmente no habían podido estar disponibles, aún cuando el jueves parecía que todos iban a poder estar a su disposición tras las recuperaciones de David Castro y Mario Mendes. "Es una pena, hablábamos el jueves de que teníamos a la plantilla al completo, de que para mí es un lujo tener a toda la plantilla disponible y habla uno de que los tiene a todos y se nos cae Héctor y Javi Mérida en el entrenamiento del jueves", mencionó sobre ello Cabello.

No obstante, el entrenador celeste alagó a sus sustitutos. De esta forma comentó que "Mauro había hecho un buen trabajo, igual que Cristian y para eso están, para de alguna manera demostrar que están capacitados para jugar y de aquí a final de temporada todos van a ser jugadores importantes". Así, David Cabello volvió a insistir una vez más en que "necesitan a todo el mundo porque esto son diez finales las que les quedan, cada partido es más importante que el siguiente".

"Son diez finales las que tenemos delante y hay darle muchísimo valor al punto ante el rival que teníamos enfrente"

Además, David Cabello manifestó que "se van a centrar y van a poner sus fuerzas en el trabajo que tienen que realizar durante la semana para poder vencer en Sevilla e intentar de alguna manera poder poner tierra de por medio porque al final todos los de abajo están puntuando". En esa línea aseguró que "cada partido, cada oportunidad que les brinda este bonito deporte tienen que aprovecharla", reiterando que "son diez finales las que tienen delante" y que "hay darle muchísimo valor al punto ante el rival que tenían enfrente y que cree que lo habían puesto contra las cuerdas en gran parte del encuentro".

Por último, el técnico del conjunto ejidense no se quiso olvidar de su afición sobre la que consideró que había estado "espectacular" este pasado domingo. "Necesitamos ese empujón de ellos. Para mí es un lujo poder trabajar y poder estar en esta ciudad porque tenemos el respaldo continuo de ellos, a pesar del año que, sobre todo en casa no hemos sido capaces de hacerles ese juego que querían o esas victorias que necesitan para intentar sumar más gente a esa afición que tenemos", explicó sobre el papel de la hinchada celeste.