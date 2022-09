Cabello: "Los errores nos penalizaron muchísimo"

No comenzó la liga el Polideportivo El Ejido como esperaban sus aficionados y el propio equipo, y no lo hizo especialmente por los errores propios, que en palabras del entrenador David Cabello "nos penalizaron muchísimo". Por contra, el filial del Cádiz sí tuvo mucho pegada y logró llevarse de Santo Domingo los tres primeros puntos del curso. "No tuvimos nuestro día", reconoce el entrenador, disgustado por haberse quedado a cero por errores propios básicamente, ya que el equipo generó muchas opciones de gol y no convirtió ninguna. Estas son sus valoraciones tras el arranque liguero:

0-1 EN ERROR PROPIO: "En la primera parte fuimos dominadores del juego, llevamos el peso del partido, el equipo rival solo pudo generar alguna aproximación en nuestras pérdidas en salida de balón. Intentamos generar ese juego que nos hubiese ayudado a haber conseguido muchas más ocasiones de gol, aunque sabíamos que sobre todo en el inicio el rival iba a ser un equipo fuerte, aguerrido, muy dinámico y que nos iba a poner las cosas difíciles. Generamos situaciones de peligro, de gol, con disparos y con aproximaciones al área contraria. El gol llegó en un error nuestro y el rival se fue al descanso con un resultado a favor".

SEGUNDA PARTE: "El equipo salió bastante bien a la segunda parte, con las ideas más claras que al principio. La entrada de Cristóbal nos dio seguridad en el pase, que no tuvimos en la primera parte, sobre todo cuando metíamos el balón dentro, y fuimos progresando en el juego para intentar generar esas ocasiones que nos permitieran empatar. No fue así y el rival aprovechó esas transiciones. Sabíamos de la dificultad de pararlas, y en alguna ocasión las tarjetas nos pudieon mermar y. aunque no quiero justificar nada, ellos pararon mucho el juego en las dos partes, no dejaban correr y con espacios se encontraban cómodos y nos generaron situaciones de peligro, pudiendo aumentar el marcador".

FALTÓ CLARIDAD: "Hasta el último momento buscamos ese gol que nos permitiera meternos en el partido, pero no fuimos capaces de marcar, no tuvimos esa claridad en los últimos metros y el rival se llevó tres puntos muy importantes de un partido que creo que estuvo muy disputado y que fue demasiado castigo para nuestro equipo".

MAL DÍA: "Esto es fútbol y sabemos de la dificultad que tiene la categoría y ganar ante el rival que sea. En el inicio liguero sabemos que está todo muy ajustado, que estamos iniciando y de alguna manera no se van a ver esos equipos todavía que los entrenadores queremos. Había que afrontar el partido con las máximas garantías y así lo hicimos, no fue nuestro mejor día, los errores nos penalizaron muchísimo y las ocasiones que tuvimos no fuimos capaces de materializar, para empatar o incluso para acortar el marcador cuando se pusieron 0-2".

VALORACIÓN GLOBAL: "No me quedo con nadie, sino con el trabajo del equipo. Al final es un cúmulo de aciertos y errores y esta vez los errores nos costaron caros y el rival fue capaz de aprovecharlos; lo que generamos no lo materializamos y ya sabemos que en fútbol el que es capaz de hacer gol tienen muchas opciones de ganar".

ACTUACIÓN ARBITRAL: "El árbitro ha hecho su labor como todos lo intentamos hacer, de l amejor manera posible, y habrá tenido aciertos y errores, como todos".

MAL CÉSPED: "El terreno de juego no ayuda, pero tampoco al rival. Es cierto que para nuestro juego nos gustaría que estuviera en mejores condiciones pero sabemos qu ehay un trabajo que se está realizando y esperemos que para la siguiente jornada que juguemos esté mejor y poder llevar a cabo mejor aquello que queremos, pero no tiene que servir de justificación, ni mucho menos".