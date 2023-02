Cabello: "Cada fin de semana es una final"

Ni la victoria terminó de animar al técnico del Poli El Ejido, David Cabello, quien todavía es consciente del mucho camino que queda por recorrer hacia el objetivo de la permanencia en este grupo IV de Segunda RFEF. El conjunto ejidense dio una tremenda alegría a su afición, que no veía a su equipo ganar desde el pasado 8 de enero ante el Betis Deportivo, y a la que para el míster "van a ser muy importantes".

De esta manera, el preparador del conjunto celeste afirmó que "son tres puntos nada más", pidiendo a los suyos que no "lancen campanas al vuelo". Así, Cabello exigió que "hay que seguir trabajando", reiterando no "haber hecho absolutamente nada", si bien no dejan de ser "tres puntos muy valiosos y que tenemos que hacer buenos el próximo sábado".

Victoria, pero son tres puntos nada más: "Son tres puntos nada más, no hay que lanzar campanas al vuelo, ni mucho menos. Todo lo contrario, hay que seguir trabajando. No hemos hecho absolutamente nada, son tres puntos valiosos. El próximo sábado es donde realmente tenemos que hacer bueno y válido los tres puntos de hoy".

No cabe duda de que el triunfo del pasado domingo fue todo un impulso de moral para los ejidenses, pero todavía insuficiente para su entrenador. Así, ratificó que "cada partido es una final", agregando que siempre han estado en la zona baja. "Las expectativas que generamos y que creamos entre todos, soy el primero que intenté generar ese entusiasmo, esa ilusión en nuestra gente para que nos ayudara. Pero para ellos ha sido decepción tras decepción", manifestó lamentándose por no haber dado a su afición las suficientes alegrías durante este curso.

Con respecto a los cambios en el once, David Cabello quiso darle valor a todos los componentes de su plantillo. "Somos 20 jugadores de la primera plantilla más Álex Medina que desde el primer día está trabajando con nosotros. Hablábamos ya el pasado jueves en la previa de las intenciones que teníamos. Son los jugadores que tenemos, de alguna manera creíamos que era conveniente algún cambio para que todos los chicos vean que todos son válidos y muy importantes el entrenador", dijo sobre ello. Una victoria con la que para el entrenador del Poli El Ejido "esto no ha hecho nada más que empezar".

También tuvo palabras para los debutantes en Santo Domingo, Migue Marín y Danylo Goncharuk. "Migue ya lo conocíamos todos, a Danylo también, sabíamos lo que nos puede dar, lo que nos puede ofrecer. Son sus primeros minutos en el grupo y esperamos que a lo largo de la temporada podamos sacar ese rendimiento que todos esperamos tanto de uno como de otro y que nos deben ayudar a salir de esta zona baja y no sufrir como lo estamos haciendo cada fin de semana", explicó al respecto.

Cuestionado sobre las pocas entradas usadas de las que se habían regalado a los abonados celestes, Cabello no quiso reparar demasiado en ello. "Claro que nos da pena, ya hemos hablado de lo que ha sido siempre el fútbol para El Ejido, pero tampoco les hemos dado muchas alegrías para que se animen. La gente creía en mi trabajo, en mi mensajes. Mi mensaje al final deja de calar como es lógico porque estamos en la zona baja de la tabla", expresó el técnico local. No obstante, comentó que espera que "el próximo partido en casa la gente esté ayudando, estando a nuestro lado y llevando al equipo en volandas".