La Cañada Atlético, campeón de la Liga Provincial senior

La sección de fútbol femenino de la UCD La Cañada Atlético se ha estrenado a lo grande. En su primer año de vida, las ‘senior’ se han proclamado campeonas de la Liga Provincial, y lo han hecho con una trayectoria jalonada con victorias en todos los partidos, menos uno, que empataron. Ayer jugaron el último encuentro de la competición y tras el mismo, en el mismo césped, recibieron la copa y medallas como primeras de la competición.

Por eso, en las gradas del Complejo Deportivo Municipal de La Cañada no faltaba la animación para vivir el partido de fútbol del senior contra el Polideportivo Ejido. El fútbol es el deporte rey que hizo magia sobre el césped, donde no faltaron las ganas y el esfuerzo entre las jugadoras. Vencieron 2-1 y se proclamaron campeonas de la Liga Provincial Femenina en la categoría senior y accederán a jugar el play off de ascenso a Primera Nacional.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la final, para posteriormente realizar la entrega del trofeo a una plantilla dirigida por Alberto Toledo y a la cual no le falta garra, técnica y ganas por demostrar que el fútbol femenino está en Almería para quedarse. Juanjo Segura afirma que “es una satisfacción comprobar la calidad del fútbol femenino y cómo su práctica va creciendo en la ciudad. Este es el primer año de La Cañada Atlético y no lo han podido hacer mejor. Muchas felicidades y toda la suerte para la fase de ascenso a la Primera Nacional”.

La Liga Provincial Femenina ha estado compuesta por ocho equipos y La Cañada Atlético ha vencido todos los encuentros excepto uno de ellos y se ha proclamado el equipo menos goleado en una temporada importante puesto que es el primer año que cuentan con un equipo formado por mujeres. Junto al senior, el club compite en cadete y alevín femenino con la idea de seguir creciendo año tras año.