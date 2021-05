Incidentes entre CD Cantoria y Baeza CF en Los Olivos

Después del pitido final del colegiado Francisco Javier Mora Díaz en el partido entre el Cantoria y el Baeza en Los Olivos, correspondiente a la 8ª jornada de la Segunda Fase en el Grupo II de la División de Honor Andaluza senior, tres jugadores visitantes, el portero Pedro, Jacob y el interior izquierdo se encararon con parte de la grada. El portero se dirigió a uno de ellos invitándole a hacerle una felación, Jacob se acordó de los muertos de un aficionado y el defensa invitaba al campo a pelear a otro aficionado.

La reacción del público no se hizo esperar y un puñado de hinchas se encararon con los jugadores visitantes, en el medio de gritos y empujones mientras los jugadores del Cantoria y miembros de la directiva calmaron los ánimos y el hecho no pasó a mayores. Minutos después llegaron tres miembros de la Guardia Civil, pero ya todo había vuelto a su cauce normal y no se llevó a cabo ninguna denuncia.

El árbitro del encuentro tomó nota de la situación y ahora se está a la espera de la decisión del comité de disciplina. Comunicados cruzados este lunes por parte de ambas instituciones donde se habla de lesiones, partes médicos y miedo a perder la vida por parte de jugadores visitantes, han hecho creer a los locales que tal vez alguien pretenda ganar en los despachos los puntos que no se han conseguido dentro del campo de juego. Desde ya que este reportero, quien se quedó una hora más a esperar el acta arbitral, puede asegurar que varios jugadores del Baeza comieron en la cantina del club, mientras se esperaba el escrito del colegiado. Eso sí, insultos repudiables que no debieran escucharse en un campo de juego al que asisten familias al completo.

Comunicados oficial del Baeza CF

Comunicado oficial del Cantoria