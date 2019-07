Carlos Hinojo renueva una campaña más

El entrenador del conjunto femenino de la UD Almería ha renovado su contrato para la temporada 2019/2020. La Fundación del Almería creó el equipo de féminas la campaña pasada, compitiendo en la Segunda Andaluza. En su primer año de historia, consiguieron proclamarse campeones de la Liga, del trofeo Copa Diputación y también alcanzaron ascender a la actualmente llamada Primera Nacional, dos categorías por debajo de la Primera División Pro.

A día de hoy, Carlos Hinojo se plantea la próxima temporada como un nuevo reto en el que existirán muchos cambios. “Las rivales serán mucho más fuertes, tendremos desplazamientos cada quince días, y bastante largos”, ha comentado. “Ya no tendremos cambios volantes sino cambios como en el fútbol profesional y eso determina el planteamiento de los partidos y la estrategia operativa semanal a la hora de saber afrontarlos”, ha proseguido para a continuación añadir que “hay que saber bien con qué once vas a contar y los posibles cambios que hacer”.

“El once titular tendrá un peso más importante ahora, sobre todo a nivel de vestuario, ya que quien esté en el once inicial va a jugar mucho más que quienes estén en el banquillo”, ha puntualizado Hinojo.

El primer equipo femenino se verá modificado, ya que no todas las jugadoras que militaron en él durante la temporada pasada lo seguirán haciendo. Algunas de ellas competirán en el equipo filial y también se contará con nuevas incorporaciones en ambas formaciones. Una reestructuración general que actualmente está en proceso de confección por parte de la dirección y cuerpo técnico del Almería Femenino, el que es consciente que se avecina un año de mucha más exigencia profesional. “En el momento que empiece la competición ellas mismas se darán cuenta que el nivel de exigencia es mucho mayor. No hay rivales fáciles, no habrá una semana en la que podamos permitirnos bajar la intensidad de los entrenamientos. Este es el principal cambio…”, ha confesado Hinojo y ha añadido que “entrenaremos tres días a la semana en campo con previa sesión de gimnasio en alguno de ellos”.

A nivel personal, Hinojo ha declarado que “estoy contento por poder cumplir la sexta temporada en el club. Nueva temporada, reto totalmente diferente e intentar ofrecer el máximo con el fin de cumplir los objetivos que se plantee el club, así como lo que nos planteemos los técnicos a nivel individual”.