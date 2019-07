Carlos Pérez: "En el fútbol siempre hay que superarse"

El zaguero Carlos Pérez emprende su primera etapa fuera de la provincia almeriense. Hace ya dos veranos de su salida del filial de la UD Almería para recalar en el Huércal-Overa CF, en el que militó durante dos cursos en el grupo XIII de Tercera División, si bien estuvo cedido durante la campaña 2014/15. Ahora vestirá la elástica blanquiazul del Águilas FC, con el que seguirá compitiendo en la cuarta categoría del fútbol español.

-¿Cómo está viviendo sus primeros días en su nuevo equipo en la que es su primera etapa en la provincia de Almería?

Los primeros días siempre son más difíciles, pero aquí me han acogido muy bien y estoy contento.

-¿Qué le llevó a recalar en Águilas después de su estancia en Huércal-Overa donde era un fijo en el once?

En el fútbol siempre hay que superarse y buscar nuevos retos. Después de estar dos años en Huércal-Overa, necesitaba cambiar de equipo para seguir creciendo.

-Debut con victoria en el Águilas ante el que fuera su equipo antes de su etapa en Huércal-Overa, ¿qué se siente enfrentándose a un conjunto en el que pasó tantos años?

Jugar contra el Almería siempre es un partido especial, porque he estado mucho tiempo jugando allí y además soy de Almería, con lo cual es todavía más emocionante.

-¿Cómo afrontan la nueva temporada en el grupo XIII de Tercera División?

La afrontamos con mucha ilusión y ganas de hacer un buen año.

"Nuestro objetivo es pelear por estar lo más arriba posible"

-La pasada campaña su nuevo conjunto se quedó a las puertas del play-off, ¿cuál es el objetivo para este curso?

Nuestro objetivo es pelear por estar lo más arriba posible, pero sin volverse loco, sabiendo que cada partido es una final y tenemos que ir paso a paso.

-¿Qué metas se marca a nivel individual?

Lo más importante es seguir mejorando, creciendo como futbolista, y jugar el máximo de partidos que pueda.

-Después de tantos años compartiendo vestuario con su hermano gemelo, ¿se hizo demasiado duro dejar de hacerlo hace un par de temporadas atrás?

Sí, fue un poco duro, porque siempre hemos estado juntos tanto en casa como en el equipo, y cuando llegas al vestuario y no lo ves se hace un poco raro, pero todo es acostumbrarse.

"En la UD Almería he estado seis años y me he sentido futbolista"

-¿Qué recuerdos guarda de su etapa en las categorías inferiores de la UD Almería, en el que llegó a disputar la Copa del Rey juvenil?

La mayoría de ellos son buenos, he estado seis años y me he sentido futbolista. Eso no es fácil, he tenido compañeros y entrenadores muy buenos. Con eso me quedo.

-Tras la marcha de Joaquín Fernández el pasado verano esta será la segunda campaña consecutiva sin un futbolista almeriense en el primer plantel, ¿cree que cuesta valorar el producto local?

Creo que ahora se están haciendo la cosas mejor, y poco a poco van a ir contando con más jugadores de la casa, aunque todavía quede mucho camino por recorrer.

-Cada vez son más los futbolistas que completan su formación universitaria durante su carrera deportiva, ¿cómo vivió la situación de compaginar los estudios con el fútbol?

Es complicado, porque el fútbol te quita mucho tiempo, pero con sacrificio y fuerza de voluntad, todo es posible.