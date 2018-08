El '9' para el Carranza

A última hora de ayer, el Almería tomaba la decisión de hacerle ficha profesional a Sekou, por lo que en principio será el titular de cara al debut liguero del próximo viernes en Cádiz. A falta de una semana, Fran Fernández no sabía con quién contar para comandar el equipo, por la situación contractual que tenía los tres arietes.

Álvaro Giménez, adquirido en el presente mercado procedente de la AD Alcorcón, arrastra una sanción desde el curso pasado (al igual que le ocurre al meta René) y no podrá ser de la partida ante el conjunto amarillo, pese a haberse erigido como uno de los atacantes más en forma durante la pretemporada.

Pablo Caballero carga con el sambenito de no contar para Fran Fernández, que tras el bolo disputado en Santo Domingo ante el CD El Ejido dejó bien claro que el argentino no entra en sus planes pese a restarle un año más de contrato. El técnico zapillero precisó que en caso de no encontrar acomodo de aquí al cierre de mercado el próximo 31 de agosto contará con él como uno más, pero está por ver si recurrirá a sus servicios para viajar a la tacita de plata tras no entrar en las convocatorias de los últimos amistosos.

Y luego emergía la peculiaridad de Sekou Gassama. El hispano-senegalés estaba de meritorio veraniego tras firmar 21 dianas el curso pasado con el filial en el grupo IX de Tercera. La prueba ha convencido a Fran Fernández a tenor de sus declaraciones (quería verlo en otro nivel) y el club tomaba la decisión tras el último bolo veraniego de hacerle ficha profesional, como previamente hizo Chema, tal y como explicitó Alfonso García en su última comparecencia.

Antes de saberse esto, los acontecimientos presentaban un cariz preocupante y Fran Fernández, además de la asonada con Caballero, había lanzado algún que otro sutil mensaje, como alinear en el derbi de Santo Domingo a Juan Carlos Real en la punta de ataque, una posición en la que, como el propio futbolista gallego ya ha reconocido, no se desenvuelve con comodidad.

Esos mensajes lanzados desde el banquillo parecen no calar del todo en la presidencia, que al ser cuestionado por la necesidad de refuerzos aseveró que las necesidades pasan por un lateral zurdo para cubrir la lesión de larga duración de De los Reyes, y un pivote defensivo más, supeditando la opción de traer a otro extremo y a un delantero a la salida de algún efectivo para aligerar fichas. Todas las miradas apuntan a Caballero, pero los clubes aparentemente interesados, Pontevedra y Mallorca, no acaban de presentar una oferta en firme por el santafesino, quien ahora tiene la sartén por el mango para, lejos de ser traspasado, sacar una rescisión beneficiosa al ser público y notorio que no cuenta.

Todo ello mantiene bloqueada la llegada del ariete que demanda Fran Fernández, que insinuó que su nombre ya había salido publicado en los medios. A priori aludía a Dani Romera, por el que el club va a intentar un complicado préstamo por parte del Cádiz.