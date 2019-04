Casimiro avisa del Unicaja ‘visitante’ en la final

Cada cual valora de un modo más preciso la parte que más de cerca le toca, y en el caso de Antonio Casimiro Artés está claro que es la de impedir el punto rival y dar las mayores facilidades posibles en el origen del punto propio. Además, tira del refranero una vez más, como hizo en la Copa del Rey: “A la tercera va la vencida, me siento con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, al igual que encaré la primera final de la Superliga encaro esta tercera, y creo que el equipo está súper motivado y va a por todas”. Es el líbero un ‘termómetro’ del ambiente interno en la plantilla ahorradora, y por eso sabe medir el buen momento: “Una copa no es solo un trofeo metálico, sino el fruto del trabajo diario de todos y cada uno de los que componen el plantel, estén fuera o dentro del campo en los partidos”.

Ese esprint final de temporada “está siendo muy duro, pero en el buen sentido de la expresión, porque se está entrenando con muchísima intensidad, con competencia sana, y están siendo entrenamientos muy bonitos, lo que lo hace duro, como digo, pero llevadero, porque todos vamos a una, todos queremos lo mismo, queremos ganar”, asegura. Ejemplo de actitud ante el rol que le toca desempeñar, no piensa perder el tiempo: “Supe desde el primer momento que estaba con Álex, que tengo delante un referente mío desde siempre, que tengo, con mis respetos a los demás líberos, al mejor de España delante, y me siento bien, me siento individualmente a buen nivel, pero tengo que ser realista e intentar empaparme de todo de él”.

Eso sí, “en el momento que falle también sé que voy a estar ahí”, garantiza, dejando claro que “al final la competencia sana es lo que hace que el jugador que está por delante tenga que apretar, tenga que dar su mejor versión, porque además estamos en un equipo en el que de los 14 jugadores cualquiera puede estar en pista, y en nuestro caso la verdad es que estamos muy igualados, pero él es muy bueno y tiene ese extra de la experiencia, de la sabiduría, del saber estar, que es lo que yo estoy intentando aprender al máximo”. La hora de sus compañeros ‘pollos’ ha llegado, lo que le hace ser feliz: “Estoy súper contento por toda la eliminatoria que ha hecho Fran y por el partido de Rubén cuando ha tenido que jugar, demostró que está más que capacitado para jugar partidos decisivos, que tiene mucho talento, que es muy sabio para la edad que tiene, que eso para un colocador es muy complicado”.

A favor de Unicaja está que la semifinal ante Ibiza “podría haber sido perfectamente una final, al igual que los cuatro primeros de la clasificación podrían haber estado en la final; los partidos han sido preciosos, cualquiera de los cruces posibles habría sido con marcadores apretados”. Haciendo mención especial a Tapia, “que ha sido un jugadorazo excelente, un opuesto que ataca duro la bola con 0-0 y en los puntos clave del partido”, Unicaja está mejor preparado para los excelentes sacadores que tiene Teruel: “En general los saques están muy, muy igualados entre Ibiza y Teruel, pero si me tengo que mojar por alguno, seguramente sería por Teruel, por algunos sacadores en especial”.

Pero no solo se ha ido a más en recepción, sino en actitud defensiva, para Casimiro una gran baza para el éxito de Unicaja Almería: “El equipo ha demostrado que la clave para jugar bien es la defensa; un equipo que no defiende es un equipo que no puede ganar partidos, y ese buen orden que hemos tenido todos los jugadores en el campo cuando hemos tenido que jugar en defensa y coberturas ha hecho que el equipo pueda rescatar puntos que estaban ya perdidos, que el adversario se sienta presionado por no poder hacer puntos, obligándolo a arriesgar más y a cometer más errores, así que sí ha sido una gran virtud nuestra que hay que explotar en la final”. Eso se traduce en un pronóstico de dureza: “Lo normal es que sea una serie con partidos largos y muy ‘jugados’, muy competidos, ya que efectivamente Teruel tiene muy buenos defensores, con Aarón a la cabeza, que es un pedazo de líbero”.

En definitiva, quien ganará será el espectador al estar garantizados “partidos bonitos con alto nivel en ataque, pero también en la parte de atrás, que la gente no se fija tanto en la defensa”. Sobre el factor cancha, una seria advertencia: “Unicaja ha demostrado saber jugar fuera de su pista; lo demostró en Melilla, lo ha demostrado en otros sitios y lo más reciente ha sido Ibiza, en los dos primeros sets del primer partido, así que si al final la gente todavía no se ha dado cuenta de que sabemos jugar fuera, habrá que demostrarlo en Teruel; vamos con todo a por ellos y vamos a jugar bien fuera del Moisés, estoy seguro”. Es cierto que “en Los Planos lo que hemos jugado no ha sido positivo, evidentemente no hemos ganado ni un set allí, en la Supercopa el equipo no estaba rodado y en liga ‘nos dieron para el pelo’, pero creo que los dos equipos llegan ahora en un muy buen estado de forma, va a estar bonita la final y creo que les vamos a plantar cara, que podemos ganar algún partido para resolver en Almería”.

El equilibrio de fuerzas está también en los banquillos, a su juicio: “Efectivamente la plantilla es muy larga y hemos demostrado a lo largo de la temporada que cualquier puede jugar y en cualquier momento de los partidos también, pero creo que Teruel también tiene mucho banquillo; ellos quizá han tenido más claro el equipo titular y en varios partidos de liga han rotado, mientras que nosotros, por diversas razones, hemos variado ese equipo dejando ver que Unicaja tiene mucha profundidad en el banco”. Esta vez no va a prometer en caso de victoria, cuestión de superstición: “No he ganado antes cuando lo he hecho, así que no quiero hacerlo más, y si alguien se tiene que rapar la cabeza por el título, que sea otro -risas-“.