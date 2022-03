Cátedra de saque y bloqueo de Unicaja Almería (0-3)

Primer set incontestable de Unicaja Costa de Almería desde el saque, rompiéndolo desde el principio, segundo con relevancia mayúscula del bloqueo para coger la ventaja decisiva tras un bonito pulso y tercero de confirmación de lo que se había avisado, de la motivación absoluta para recuperar y hacer valer el mejor juego de toda la temporada. Victoria clara, sin dejar asomar la sombra de lo ocurrido en la misma eliminatoria de la Copa del Rey, y constancia de que es solo eso, una victoria de las dos necesarias. Se ha dado un enorme paso, porque A Cachada es una pista consagrada como de las más complicadas de esta SVM, pero no deja de ser un solo paso. Rotogal Boiro es ahora incluso más peligroso.

La serie de cuartos de final de la Superliga se inicia con un rotundo triunfo para Unicaja Costa de Almería, siendo además un reencuentro con las mejores sensaciones frente a un adversario al que se le reconoce una enorme calidad. Parece haber sido una semana complicada en el cuadro gallego, con procesos gripales que pudieron restar algún entero en su potencial, pero no es menos cierto que los verdes acumularon mucho mérito y una solvencia que supone todo un aviso a navegantes, muestra de la convicción en levantar el título. El Moisés Ruiz decidirá la eliminatoria, bien el viernes desde las 20.30 horas, lo que sería el pase rápido de los verdes, o bien el sábado a partir de las 19.30 horas, lo que significaría que Boiro habría ganado y forzado el desempate.

El inicio con el histórico 1-0 de Boiro, su primer punto en playoff a lo largo de su historia y hecho además por un ‘hombre de la casa’ como es Mario Iglesias, no tuvo continuidad en la alegría local por el peso del saque de Unicaja Costa de Almería. Impresionante nivel almeriense, el que comenzó fue Jorge Fernández, que rompió con un 1-4, ace y penalti en esa serie. Kukartsev estuvo marcado de cerca en esos compases, pero no se le pudo controlar desde el servicio y destrozó a su rival a base de obuses. Miki Fornés, por cierto, se había puesto manos a la obra en bloqueo, pero el opuesto hizo tres puntos directos en una serie brutal que elevó el tanteo a 3-11 con dos tiempos del ‘Chino’ Benavídez con los que no pudo cortar la hemorragia en recepción. Jorge Fernández bloqueó el 7-14.

Boiro tenía que responder desde el saque, pero erró, mientras que a su vez Unicaja Costa de Almería no cedía. Jorge volvió al fondo de cancha y volvió a hacer daño, como en la red también, y hubo diez bolas de 0-1 que ‘maquilló’ ligeramente el equipo local para por lo menos sumar sensaciones de cara al segundo set (17-25). Tan es así que se abrió con un ace de Gaby del Carmen, si bien Kukartsev presionó desde el ataque. Boiro se movió con hasta tres puntos de ventaja (6-3 y 7-4), lo que no puso nervioso al conjunto verde. Se empató a 8 y a 9, y así sucesivamente con variedad de opciones de puntuar, incluida una pipe de Juanmi, hasta que Fornés bloqueó el 12-13, primera ventaja en esta manga. Juanmi hizo el 15-16 y los de Benavídez se quedaron anclados en ese punto.

El saque flotante de Jovanovic provocó de nuevo problemas en recepción y de nada sirvió el tiempo del técnico local con 15-17. El tanteo fue de 0-7 hasta el 15-22, con soltura en el juego ahorrador, pleno de calidad y concentración, pero sobre todo levantando un muro infranqueable para los atacantes gallegos. Fue entonces Unicaja Costa de Almería el que entró en error con saque de Del Carmen (19-22), Benavídez asumiendo responsabilidad y, con todo, llegó el 21-24 con una bola de Kukartsev al ángulo de zona 1. Un error en el saque elevó el 22-25 y puso el partido de cara, con una cara diferente, eso sí, entre los dos sets jugados en medio de un gran ambiente en A Cachado, lleno y luciendo un gran conocimiento del voleibol en una tierra muy fértil para este deporte.

La tercera manga vino a confirmar el buen estado con el que Unicaja Costa de Almería llega al playoff, pleno de motivación y ganas de reivindicarse. El primer punto anotado fue un bloqueo más, dos para el 1-3, con Boiro igualando, pero no pudiendo sostener el pulso desde ese momento. Dos puntos de Fornés, otro de Jovanovic, todo con saque de Pablo Kukartsev y tiempo de Benavídez, disparó el tanteo a 3-7. Luego se produjo un 5-10 y de nuevo intento de reacción (7-10), con una dinámica ganadora de los ahorradores para no sufrir hacia la victoria final. El 9-14 lo puso Javier Jiménez, dos bloqueos seguidos de Fornés valieron el 9-16 y Kukartsev sumó otro ace para el 11-18. El marcador otra vez tuvo algo de maquillaje, la pasarse del 11-20 al 15-25, David López y Juanmi González bloqueando, poniendo además Andrés Portero el décimo saque directo.