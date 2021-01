Catorce equipos seniors almerienses se plantan y piden parar la competición

De momento, estos 14 equipos han mandando un comunicado firmado por todos a la Federación de Almería pidiendo parar la competición de urgencia, ya que se está adulterando la competición porque unos equipos entrenan y juegan, y otros no lo hacen, creando un evidente e innecesario malestar en los equipos afectados.

También recientemente el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía ha aconsejado el autoconfinamiento a los andaluces, por lo cual, es un sinsentido programar partidos de fútbol de categoría sénior absoluta , cuando desde la administración andaluza nos recomiendan no salir a la calle.

A pesar de que otras federaciones, como la de Murcia, han aplazado la competición hasta que la cosa no mejore, la de Almería de momento no ha hecho lo mismo.

Con el cierre de las instalaciones , imposibilita a los equipos entrenar y jugar los partidos de liga. Aún así, al no parar la competición, se está forzando a los equipos a jugar sin entrenar con el consiguiente riesgo de lesiones para unos jugadores que en su mayoría dependen de un puesto de trabajo y que no viven del fútbol, puesto que es una liga provincial amateur.

CD Dofer Dalías, CD Viator, CD Huércal, CD Roquetas 2018, CD Vícar Cultural, CD Las Norias, Plus Ultra, PD Garrucha, Carboneras CF, Atlético Bellavista, Comarca de Níjar, CDC Zapillo Atlético, CD Villa de Albox y CD Mojácar . Éstos son los 14 clubes de la 1ª Andaluza Sénior de Almería que piden a la Federación de Almería, aplazar la competición ante la avalancha de contagios que hay en la provincia y por lo tanto, ha llevado a los ayuntamientos a cerrar las instalaciones de muchos equipos de Almería.

Respuesta federativa

En relación a las competiciones de:



1ª División Andaluza Senior

2ª División Andaluza Femenina Senior



2ª División Andaluza Senior de Fútbol Sala

2ª División Andaluza Femenina Senior de Fútbol Sala



Desde esta Delegación Provincial de la RFAF le hacemos saber que, en virtud a lo recogido en el BOJA Extraordinario nº 6, estas competiciones van a seguir adelante, de acuerdo al calendario competicional establecido.; puesto que ese BOJA Extrordinario nº 6 especifica que pueden entrenar, jugar y desplazarse por toda la provincia, con la acreditación necesaria, los equipos de categoría SENIOR provinciales.



No obstante, esta Delegación Provincial atenderá las solicitudes de aplazamiento o suspensión de los encuentros, siempre y cuando estos sean por causas justificadas, tales como:



1. Incidencias de COVID en las plantillas, debidamente documentadas

2. Por tener la instalación deportiva cerrada y no poder disponer de su uso para la disputa de los encuentros.

3. Por acuerdo entre los clubes contendientes, siempre y cuando haya motivos justificativos.



Los encuentros que sean aplazados o suspendidos atendiendo a los criterios anteriormente reseñados, se recuperarán inexcusablemente entre semana (dando un plazo de cinco días a partir de la comunicación de la disponibilidad del uso de las instalaciones deportivas para aquellos clubes que debido a no poder jugar sus encuentros como local por su cierre tuvieron que suspender o aplazar el encuentro).