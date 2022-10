Centelles: "La Copa es una fecha marcada para los que llevamos mucho tiempo fuera"

Junto a Fuoli, Centelles es el único jugador inscrito con ficha del primer equipo que aún no ha debutado esta temporada. El lateral valenciano sufrió un duro esguince en su tobillo derecho en suave entrenamiento, que le ha dejado dos meses en el dique seco. Ya recuperado, espera debutar en Primera División, con la oportunidad del primer encuentro de los rojiblancos en Copa del Rey, el segundo fin de semana de noviembre en el municipio orensano de Carballino, donde esperará el Arenteiro.

- ¿Cómo se encuentra una vez finalizada la recuperación?

Es una alegría estar de vuelta con mis compañeros. Me encuentro muy bien, a ver cómo voy evolucionando. Me hicieron un buen pasillo de collejas, están alegras por mi vuelta.

- Le expulsaron en el Martínez Valero y esa misma semana se lesionó. ¿Qué pasó exactamente?

La llamo mi semana negra. Me expulsaron en Elche y el día del partido del Sevilla por la mañana trabajamos los que no íbamos a jugar. En una disputa con Martin [Svidersky] tuve un giro en el tobillo derecho, que parecía bastante grave y así ha sido finalmente.

- Parece que ha habido una maldición en los tobillos en el vestuario.

Nos reíamos con ironía porque después en ese mismo partido se lesionó Eguaras, luego César y alguno más. En muy poco tiempo se han producido muchos esguinces de tobillo. Gracias a Dios, ya estamos todos recuperados. Eso es lo importante.

- Al ser de tobillo, la lesión le ha impedido hacer trabajo de campo.

El primer mes fue prácticamente toda la recuperación en la camilla. Después he ido metiéndome progresivamente en el césped porque no me recuperaba bien. Por eso he estado dos meses. Al final ha sido más grave de lo que parecía.

- Aún no ha debutado en Primera División.

Llegué a Almería hace tres años y el objetivo era subir a Primera División. Lo conseguimos y he tenido la mala suerte de estar tanto tiempo fuera del campo. Tengo muchísimas ganas de estrenarme.

- ¿Cómo ha visto al equipo por la tele?

Primera División te lleva a jugar en campos como el Benito Villamarín en los que hay mucho ambiente. He animado a mis compañeros por la tele y ya tengo muchas ganas de ayudarlos en el campo. Son partidos difíciles, el otro día hablamos en el vestuario de que es la primera temporada en Primera para muchos. Nos ha venido costando un poco fuera de casa, pero hemos ido evolucionando y mejorando las cosas que hacíamos mal. El otro día estuvimos a un minuto de conseguir un punto muy valioso en ese campo. La siguiente salida es en el Camp Nou, pero vamos a ir a por todo.

- ¿Cansa jugar tantas finales en casa?

Fuera de casa no estamos sacando los resultados y nos obliga a sacar los tres puntos en casa. Aquí estamos siendo sólidos, saliendo muy fuerte en las primeras partes. Los equipos los están notando. El partido del Celta es prácticamente una final.

- Akieme ha estado relajado sin competencia y ahora le toca apretar.

Está haciendo partidazos, a un gran nivel. Quiero ponerle esa competencia, llevamos tres años y es muy sana y bonita.

- ¿El parón mundialista os vendrá especialmente bien a los que habéis estado en la enfermería?

Sí, ese parón nos vendrá bien. Yo quería volver mucho antes, pero ha surgido así y ya está. En ese parón vamos a tener tiempo para recuperar y resetear.

- La Copa también les dará ritmo.

Es una fecha marcada para mí y para la gente que lleva mucho tiempo sin participar. Nos viene bien para coger ritmo. Es un rival duro que nos lo va a poner muy difícil. Va a ser una buena prueba.

- Ante el Villarreal hubo rotaciones, haciendo uno de los mejores partidos de la temporada, lo que da buena prueba del fondo de armario.

Somos un grupo muy bueno, estamos todos unidos y concentrados para que el míster nos dé la oportunidad. El otro día se demostró.