Centelles: "Quedan 13 jornadas y aún no las llamaría finales"

Álex Centelles se ha convertido en inesperado protagonista ahora que la competición encara su recta final. La lesión de Sergio Akieme en el Sánchez Pizjuán le abre las puertas de la titularidad en una fase decisiva y el carrilero valenciano espera estar a la altura este sábado en la visita del Cádiz. Debutante en la máxima categoría, confiesa que está siendo un año más complicado de lo esperado por la lesión que tuvo en el arranque y la posterior escasez de oportunidades ante el gran estado de forma de Akieme.

¿Calificaría el derbi ante el Cádiz ya como una final?

"Quedan 13 jornadas y todos los partidos van a ser importantes, no los llamaría finales. El partido que viene es muy importante y no deja de ser directo, por lo que debemos ser nosotros mismos para lograr la victoria".

¿Está contento con su rol en el equipo?

"Mi minutaje es muy poco, pero estoy preparado para cuando el míster me necesite. Intento hacerlo lo mejor posible cuando salgo, dando mi mejor versión para ponérselo difícil al míster y estar ahí con el equipo. Empecé con la ambición de mi primera temporada en Primera y tuve una lesión muy pronto que me tuvo parado mucho. Ha sido duro, pero ahora parece que puede cambiar un poco".

¿Está de acuerdo con el mantra de que su perfil es más defensivo que el de Akieme?

"El perfil es dudoso porque un lateral izquierdo es defensa y debe serlo, intentando aportar también ofensivamente. El otro día tuve esa ocasión, como Akieme, me gusta llegar".

¿Cómo van a afrontar la visita del Cádiz?

"Al Cádiz hay que afrontarlo como cada partido. Queda mucho aún, son muchos puntos en juego y en casa estamos muy bien. Hay que salir a morder".

¿Le ha dado muchas vueltas al 2-1 de Lamela?

"Me he comido la cabeza con la acción del gol de Lamela pero me sirve también para que no vuelva a ocurrir".

El Valencia parece estar reaccionando...

"Al Valencia le deseo lo mejor porque he estado allí muchos años, pero yo estoy enfocado en mi club y nada más".

¿Qué espera de la afición rojiblanca el sábado?

"La afición es muy importante y seguro que aprietan mucho, la clasificación está muy igualada y no puede catalogarse como una final. Les pedimos que estén a muerte apoyando los 90 minutos".

¿Cree que el árbitro puede llegar condicionado por las quejas del Cádiz al estamento?

"Cada partido es una historia y no creo que los árbitros vayan a influir, como personas que son pueden equivocarse para uno u otro lado".

¿Miran mucho el calendario que resta hasta final de curso?

"El margen de maniobra se estrecha y tenemos que concentrarnos en el partido a partido, en conseguir los 3 puntos porque el calendario es como es y no hay que fijarse mucho".