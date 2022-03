A Centelles no le alcanza para renovar por partidos disputados

Tras el sorpresivo anuncio de la renovación de Dyego Sousa hasta junio de 2024 la UD Almería ha abierto en la recta final de la temporada el melón de qué ocurrirá con los futbolistas que cumplen contrato el próximo 30 de junio. En esa situación se encuentran jugadores como Álex Centelles, Aitor Buñuel, Daniel Carriço, Rodrigo Ely, Nelson Monte o Álex Pozo, cada cual con su particularidad.

Según ha podido saber Diario de Almería, a Álex Centelles, que durante un tramo de la temporada fue indiscutible en el carril zurdo hasta que Rubi volvió a confiar en Sergio Akieme para dicha demarcación, no le alcanza para prolongar su vinculación de forma automática en función de los partidos disputados, ya que no va a rebasar la cifra pactada en su día en una cláusula con la entidad.

El Almería se toma con calma su posible continuidad más allá del 30 de junio y en la actualidad no la considera prioritaria. Valoran el trabajo y el crecimiento del lateral valenciano, pero que siga o no dependerá de la trayectoria deportiva que marque el equipo y de si finalmente se logra o no el ascenso a Primera, lo que abriría un escenario distinto.

En una situación parecida se encuentra su compañero en el otro costado, Aitor Buñuel. El lateral navarro ha tenido un protagonismo intermitente, lastrado en buena medida por las lesiones, y no está nada claro su futuro como rojiblanco de cara al curso 2022-2023. Quien con casi total probabilidad no continuará es el portugués Daniel Carriço, cuya situación recuerda a muchos aficionados la de Sergio Ramos con el PSG, ya que apenas ha podido ser de la partida debido a la concatenación de lesiones padecidas. La dirección deportiva ni se ha planteado ofrecerle una ampliación.

Sobre Rodrigo Ely el club sí se garantizó una opción de ampliarle su contrato por dos temporadas más en previsión de una buena respuesta sobre el verde, unas prestaciones que el brasileño empieza a corroborar en sus primeros partidos y a poco que le respeten las lesiones es muy probable que tenga ampliación.

Caso distinto es el del luso Nelson Monte, pues tiene la especificidad de haber llegado bajo la ventana que FIFA abrió para poder darle acomodo a todos los jugadores que por el conflicto entre Ucrania y Rusia se quedaron sin poder competir, si bien legalmente el Dnipro podría reclamarlo una vez se reanude su competición, circunstancia que, de momento, parece lejana.

Para concluir está la situación de Álex Pozo, cedido por el Sevilla hasta final de curso y que en más de una ocasión ha declarado públicamente su deseo de pasar a ser propiedad de la UD Almería. El club cuenta con una opción de compra en caso de ascenso que no dudará en activar si se logra el objetivo.