‘Cero sorpresa’ de López ante el temporadón de Manacor

La ‘generación Z’ tiene en su seno a David López, nacido el día 14 de septiembre, 21 años de vivir deprisa deportivamente hablando. Su inicio como profesional llegó por tierras galleras, en Boiro, segunda categoría desde Palencia, pero no tardó en conquistar, apoyado en su tremendo potencial, a los equipos de la Superliga. La vía de acceso a la élite se la dio Conectabalear CV Manacor, con el que estuvo a punto de asaltar el Moisés Ruiz la segunda vez que lo visitaba. Como rápido resumen de su estancia en el club manacorense, dos como la suma de una y una, temporadas, explosión y conformación respectivamente: “Me abrió las puertas para iniciar allí mi carrera en Superliga y estoy muy agradecido”.

Los gratos recuerdos que tiene y que ya compartió respecto a Boiro los mantiene si se le pregunta por Manacor, “allí el público se portó conmigo de un modo fantástico, los jugadores me aportaron mucho y estuve muy cómodo y contento”, asegura, y en el regreso al Miquel Àngel Nadal como visitante espera restablecer la conexión: “Yo espero que la afición me acoja bien, aquella ha sido mi casa durante dos años y he estado muy contento y feliz; estoy agradecido a ese club y deseo que sea un partido muy bonito, seguro que muy especial para mí”. Eso sí, mientras que el balón vuele, sin concesiones desde la grada: “El público se nota mucho, el pabellón no es muy grande, va mucha gente y con el mínimo ruido que haga, se nota”.

Todo se ha dimensionado a más este año, “como les van las cosas tan bien, irá más gente, y contra el líder para ponerse líderes, así que se va a notar mucho la grada”. Es parte de un éxito de Conectabalear que a David López no le produce ningún tipo de sorpresa: “Allí se trabaja mucho y duro gracias al entrenador, Lluis Molada, que sabe mucho de voleibol y sus entrenamientos son muy buenos, y el fisioterapeuta, que es preparador físico también, Guillem Durán, los tiene muy fuertes, así que no, no me sorprende para nada que estén ahí arriba, igualados con nosotros, que sí es verdad que tenemos un partido menos, pero eso no tiene nada que ver con que van muy fuerte y nos vamos a encontrar un rival muy complicado allí”. En todo caso, esa lo que lleva en su ADN el club balear, encima ya consolidado como un grande.

En ese sentido, el central malagueño recuerda que “Manacor siempre ha sido un equipo muy peleón y esa es su energía”. Pone la atención a que “ellos siempre van a darlo todo y a matar, por así decirlo, al rival; van con todo y es algo que se les ve en cada partido que juegan”. Cuando además las pretensiones ya son las máximas, son incluso más peligrosos: “Les han ganado a Guaguas ya y vienen a ganarnos a nosotros para ponerse líderes y ser la sorpresa este año en la Superliga”. Conoce sus puntos fuertes y los analiza: “Vanole y Filter, que están haciendo una temporada muy buena, se ha reforzado con Víctor Méndez, que está sacando su mejor juego, con Sergio Ramírez y el americano Barsemian, que están jugando muy bien…”.

En su recorrido cita también “al líbero, Toni Piris”, pero se centra en el hecho de que “como equipo se han cerrado muy bien, se ve que es una piña y están jugando muy bien juntos”. Así, tras pasar por Guaguas y Teruel no se puede bajar el noto, y eso es lo que caracteriza a esta temporada: “No hay que menospreciar a ningún rival, porque por ejemplo Teruel pudo jugar mal contra nosotros, pero después en su casa las cosas pueden ser diferentes y ganarnos, o Manacor, que está ganando todo… no hay que menospreciar a ninguno, ni a Lugo, que viene del COVID y de perder 3-0 en Melilla de modo contundente; cualquier rival nos puede poner las cosas difíciles y llegar invictos sería una cosa muy buena que nos llevaríamos como equipo”.