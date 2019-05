'Charly' Carreño: "Si no nieva, voy todos los días a entrenar en bici"

El ex de Unicaja repasa sus tres temporadas en las que el mejor título es una experiencia vital sinigual. Después de unos días en Almería, el técnico volvió la pasada semana a Ginebra para continuar con la temporada.

–¿Qué hace Charly por Suiza?

–Me surgió la oportunidad de incorporarme al Chênois Genève, un equipo de 48 años de historia, y para Ginebra me vine. En los últimos años los resultados no son de posiciones altas, no somos un club para ganar el campeonato. La suiza es una liga de sólo ocho equipos, todos jugamos cuartos de final y hay algunas peculiaridades en las vestimentas de los jugadores sobra la cancha: además del líbero, el máximo anotador de cada equipo viste de manera diferente.

–¿Nivel superior a la Superliga Masculina?

–No, no, no. Ahora mismo Teruel, Almería e Ibiza, que este año tenía un equipazo, son superiores a los mejores equipos de aquí.

–Lo que está claro es que es una experiencia cultura y deportiva.

–Es una experiencia en todos los sentidos, está resultando muy gratificante para mí y para mi familia. Me ha resultado muy difícil encontrar en Ginebra un suizo que sea de descendencia suiza, hay una mezcla de culturas increíble, eso se nota a la hora de convivir. La idea era disfrutar de estos tres años, en los que mi mujer se ha podido coger una excedencia, y creo que ha salido muy bien.

"En español hablo cuando me enervo, suelto algunas palabras que la plantilla también conoce"

–¿Cómo es la vida de Charly en Ginebra?

–En Europa no hay una calidad de vida como la de aquí a nivel de cultura, educación, respeto, de trato al cliente... Suiza es un país excepcional. Mi vida es sencilla, yo vivo muy cerca de la frontera. Tengo el pabellón cerca de mi casa y trabajar, trabajar y trabajar. Me he adaptado a la vida de aquí, cuando no nieva, cojo la bicicleta, algo que no hacía en España, puesto que allí cogía el coche aunque vivía cerca. Oye, ir en bicicleta te activa, viene muy bien para la salud esos son dos desplazamientos al pabellón.

–¿Algún almeriense o español por allí?

–Almerienses no, aunque lo he intentado en estos últimos años. Aquí había un español cuando yo vine, Paralini; y hasta la temporada pasada estuvo con nosotros Rocamora, ex de Almería.

–¿Cómo va con los idiomas?

–Es sencillo, el nivel de inglés de todos los jugadores es muy alto y yo lo domino después de tantos años viajando por Europa. No hay ningún problema de entendimiento, mi nivel de francés creo que es suficiente para manejarme en un entrenamiento, pero el grupo se ha adaptado a hacerlos en inglés. En español hablo cuando me enervo, suelto algunas palabras en español que ellos también conocen [risas].

"Echo de menos la costumbre de jugar finales, pero en toda Europa no hay calidad de vida como la de aquí”

–¿Echa de menos el Moisés Ruiz o Los Planos [Teruel]?

–Por supuesto. Yo he sido un afortunado, he vivido momentos increíbles. En el Rafael Florido vivimos noches europeas inolvidables, del Moisés Ruiz es imposbile no acordarse de aquella Copa del Rey de 2009 y aquella final four para la Copa CEV de Atenas. También, por supuesto, en Los Planos con una Copa ganada a Almería con cuatro mil personas en las gradas. Hasta en Logroño viví momentos muy bonitos, pero entonces tenía menos repercusión al ser categoría femenina. Quizás la costumbre de jugar finales y de tener tantos partidos importantes, sí que me falta aquí. Al final lo compenso con el objetivo de formar a los jóvenes del club, para que sean la base del futuro del Chênois.

–De sopetón le pregunto por su mejor recuerdo como jugador.

–Sin duda, representar a España en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Recuerdo dos momentos: salir detrás del abanderado, Manuel Estiarte, y la primera vez que escuché el himno español en el pabellón antes de un partido. Después de ahí, no hay nada. Tengo 29 títulos de club en mi palmarés, pero el mejor recuerdo siempre haber representado a mi país en unos Juegos Olímpicos.

–Imagino que habrá visto la final de la Superliga. ¿Qué balance hace de su Unicaja?

–He visto los partidos, a Almería, Teruel e Ibiza los sigo siempre. Ganó el mejor, le doy la enhorabuena a la plantilla y al cuerpo técnico naranja. Ha estado muy desnivelado por las muchas bajas que tenía Almería, ha sido una pena. El equipo ha notado que Fran no haya podido competir con normalidad; el carácter y garra de Almansa también se ha echado de menos y evidentemente la experiencia y la colocación de Viciana hubiera sido muy importante en la cancha. Este año hubiera sido la menor final si estos tres jugadores hubieran podido jugar.