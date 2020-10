Espectacular, solvente, fiable, justo todo lo que se esperaba de él, justificados todos los motivos del interés por tenerlo que desde años ha mostrado el club. Carlos salió de inicio por primera vez en toda la temporada y dejó una veintena de puntos en su cuenta, dando inicio así a siete días en los que jugará a 55 kilómetros de su casa y que concluirá recuperando las sensaciones de su debut en Superliga. Almoradí es lo siguiente, este miércoles, y vendrá seguido el clásico contra Soria de nuevo, tras dos jornadas consecutivas fuera, en Almería. Charly ha llegado pletórico a una fase de la competición especialmente emotiva para él. 14 horas de bus desde Galicia, sí durmió muy bien tras exhibirse en Boiro, “al menos se nos hizo un poco más ameno el viaje -risas-, ya que conseguimos la victoria”.

Lo suyo es hablar en plural, porque el voleibol es el que fluye desde dentro de este jugadorazo de condiciones excepcionales, pero le toca estar “contento un poco por la parte que me toca”, reconoce, pero “sobre todo por el trabajo que al final hicimos en equipo”. En su resumen, ensalza al rival, como bien se merece el cuadro gallego: “Nos costó un poco arrancar, tuvimos un set en contra y lo positivo es que supimos salir de esa situación y reponernos con más fuerza; ya sabíamos que es un equipo que juega muy bien, que defiende mucho y que en su casa se iba a hacer incluso más fuerte, éramos conscientes de ello, y a la vista está que nos pusieron las cosas muy difíciles; tiene jugadores muy buenos, han hecho un equipo muy competitivo y creo que a más de uno le va a dar un susto, así que más contentos por la victoria, por esos tres puntos tan importantes que sacamos en esa cancha”.

En él se ve reflejada la recompensa del sacrificio, los buenos entrenamientos y claro que el trabajo bien hecho, con humildad a por más: “Es verdad que quizá vine un poco peor físicamente, el confinamiento a más de uno nos pasó factura, pero creo que poco a poco, con el trabajo que estamos haciendo, cada día me siento mejor, y no solo yo, sino todos mis compañeros”. Va a más el receptor cuando afirma que cree que “ha habido un cambio bastante grande desde el principio hasta los partidos que ya estamos jugando, y es bueno para todos, esa debe ser la dinámica, de seguir trabajando y mejorando a diario, porque el fin de semana es cuando todo ese trabajo se ve reflejado y creo que hasta ahora estamos consiguiéndolo”, textualmente. Así, abre la puerta grande para entrar en su provincia, en su Alicante: “Siempre para mí es una suerte y un privilegio el poder jugar en mi tierra”.

LOS ALMERIENSES SE MEDIRÁN ESTE MIÉRCOLES A VOLEIBOL ALMORADÍ A LAS 20:00 HORAS EN EL PABELLÓN MAYTE ANDREU

Él desde el sur un ‘poquito’ más lejos, su familia desde el norte bastante más cerca, a unos 40 minutos en coche se espera el apoyo de Petrer a Charly y a Unicaja Costa de Almería: “Me gusta todo lo que conlleva el partido y también porque es el que mi familia siempre viene a ver, y para mí es un orgullo que pueda disfrutar de ellos, ya que, como todo jugador que está fuera, la echo de menos ,pero por suerte es verdad que lejos en mi casa debe ir entrecomillado”. Por lo tanto, está “feliz de volver y jugar con este gran club en la cancha de Almoradí, y ojalá que sea un partido bonito para todos”. Eso, y que se logre la victoria, que esto es la Superliga y constará muy caro: “Esa es una de las cosas que tiene el deporte, que unas veces estás arriba y otras veces estás abajo, y hay que saber convivir con las dos situaciones; Almoradí se ha definido siempre por ser un equipo muy guerrero, sobre todo en su casa”.

Sangre de guerreros fluye por sus venas, como reconoce Carlos: “Tiene jugadores muy importantes, como puede ser el propio Pedro Miralles, un tío con un carácter excepcional, un guerrero nato, y otros jugadores como Pablo Lorenzo, que ha sido compañero mío en categorías inferiores de la selección autonómicas y que creo que le da mucho a su equipo”. Además, “en casa se hacen fuertes”, por lo que Unicaja lo tiene claro: “Tenemos que llevar la mentalidad de que va a ser muy duro y hacer el mejor papel posible”. Semana completa para él, viene Soria el sábado: “Le tengo un cariño especial, fue mi ‘principio’ después de pasar por Palencia, fui muy feliz allí y me trataron genial; siempre es bonito pese a que ya quedan pocos de aquel equipo en el que estuve, pero contento por poder reencontrarme con ellos”. Eso sí, tiempo habrá desde no noche del miércoles: “Ahora solo Amoradí, puntos importantes”.

Sobre la COVID-19, “incertidumbre y preocupación, porque parece que se te olvida que está, hasta que te llega; ahora mismo ha afectado a Canarias y sabemos que está presente, que es parte de nuestro día a día, y tenemos que cuidar mucho cada detalle porque a la mínima que haya un descuido, llega y no es que nos ponemos en riesgo nosotros mismos, sino a todo el quipo y a mucha gente que hay detrás”, literalmente expresado. El tema es serio, y manda ese mensaje de responsabilidad que ya lanzó en su momento: “Hay que tener especialmente cuidado, conscientes de que esto es una realidad, y sentido común para ser precavidos en el día a día; a partir de ahí, seguir viviendo, no estar cohibidos siempre, pero sí conscientes de la realidad sanitaria que ha tocado”.

Es tan sencillo como que “en estos tiempos lo último es pensar de forma egoísta y no tener la responsabilidad que debieras, sin criminalizar a nadie, pero sí poniendo todos de nuestra parte, pensar en las personas con las que convives en el día a día y a las que puede afectar que tú no quieras cumplir con alguna medida”. Así se está haciendo en el Moisés Ruiz por parte de un público que se está portando de manera encomiable, y al que se lo agradece de corazón: “Para nosotros es una suerte y un plus y tenemos que estar agradecidos por ello; no todos los sitios pueden presumir de ello, de jugar con su público, y para nosotros es un factor importante; vamos a seguir con las mismas medidas que hasta ahora y así poder seguir diciendo que el poder tener a nuestro público a nuestro lado es un gran aliciente, lo más bonito, tal y como un espectáculo que es realmente”.