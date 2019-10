Chema: "A Fran Fernández hay que demostrarle que éramos útiles"

Chema Núñez fue tutelado por Fran Fernández en la cantera rojiblanca y de la mano del técnico almeriense dio el salto del filial al primer equipo, pero el curso pasado no contó con los minutos que le hubiera gustado y hoy dejaba entrever que quiere reivindicarse este sábado en Alcorcón: "A Fran Fernández no hay nada que decirle, sino demostrarle que éramos útiles, como hemos demostrado en las primeras jornadas. Tenía su idea y no contaba mucho con nosotros, pero no será una revancha contra él, ni mucho menos".

El mediapunta sevillano aseguraba no tener nada personal y agradecía los años compartidos en las bases rojiblancas: "A Fran le estoy agradecido porque subí del filial con él y no tendré una mala palabra hacia él porque lo he tenido desde que llegué a Almería".

Del mensaje de tranquilidad lanzado por su compañero Corpas en la jornada anterior, Chema matiza que en la caseta no están nerviosos: "El vestuario está tranquilo porque se trabaja bien en el día a día y vamos haciéndonos a la idea de lo que el míster quiere de nosotros, ni mucho menos estamos nerviosos. Hay muchos compañeros nuevos que están adaptándose y poco a poco el equipo va a más".

Chema: "No se puede hacer gran fútbol en Alcorcón. Quien apriete más los dientes entiendo que se va a llevar los tres puntos"

De la visita a Santo Domingo, avanza que no será fácil pese a la mala racha de los alfareros como locales, con cuatro derrotas y una única victoria: "No se puede hacer gran fútbol en Alcorcón. Quien apriete más los dientes y sea más competitivo entiendo que se va a llevar los tres puntos. El rival aprieta bastante y es importante ganar cada disputa y cada duelo, algo que habíamos perdido, llevarnos la segunda jugada. Espero a un Alcorcón que nos ponga las cosas difíciles y con ganas de ganarnos. El Cádiz que va líder y en Santo Domingo perdió (3-0) y el Alcorcón ganó sobrado en Gijón, donde nos metieron cuatro. Está todo muy igualado".

El cigarrero apuntaba que si ocupan el segundo puesto de la tabla es porque el trabajo que se viene desarrollando es bueno: "Nos hemos ganado un respeto a base de buen juego, pero no debemos caer en la trampa como ante el Lugo de desesperarnos y caer en su juego. Tenemos que poner el ritmo. Es un orgullo estar segundos, la exigencia es importante, pero la situación no es alarmante. Se nota el respeto que nos tienen los rivales, el Lugo vino a intentar que no se jugara a lo que queríamos. Eso es buena señal".

Romper la mala racha es el objetivo de la visita al conjunto alfarero: "Estamos arriba por nuestra trayectoria aunque llevemos cinco jornadas sin ganar. Podemos traernos los tres puntos y volver a la senda de la victoria. Cuantos más puntos se sumen al principio, mucho mejor. Eso nos restó bastante la campaña pasada al jugárnosla al final en partidos directos. Si estamos en play-off eso que nos vamos a llevar. Si llegamos primeros o segundos, mucho mejor".