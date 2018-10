Chema acepta el símil con Pozo

Chema Núñez oposiciona al once ante Las Palmas por la baja del sancionado Corpas y el sevillano no rehúye el símil con el malagueño Pozo por su estilo de juego: "Desde pretemporada me lo llevan diciendo y eso es una motivación más. Me parece un buen futbolista y trabajaré cada día para acercarme un poco más a él".

Adaptándose al fútbol profesional, admite que el pasado verano dejaba atrás las diferencias con el club renovando hasta junio de 2020 y que ahora solo está centrado en amoldarse a una categoría nueva: "Estoy viviendo un sueño, pero no me conformo. Quiero más y por supuesto mi reto es hacerme un hueco en el Almería. La gran diferencia entre Tercera y Segunda es que no puedes conducir tanto como el balón".

Su receta para doblegar a Las Palmas ante una afición que ya lo adora, subir la intensidad: "Es un partido más, con alto ritmo e intensidad, que se va a decidir por pequeños detalles. Debemos darle un plus a la afición para regresar a la senda de la victoria".