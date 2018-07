Chema, hecho un lío con su futuro

Era el futbolista con mayor proyección que tenía el Almería en su cantera y a punto ha estado de escaparse gratis. La cuestión no es la rentabilidad que le haya podido sacar el club, sino que el club no puede dejar que se marchen futbolistas importantes de sus bases, sobre todo en estos años de economía de guerra, donde no es capaz de competir con equipos potentes en los fichajes.

La situación viene de lejos, Chema era seguido por buena partes de equipos de Segunda B y A, entre ellos los dos filiales sevillanos y el Córdoba, y el conjunto califal era el que apostaba más fuerte por él, como la pasada temporada también ocurrió con el exrojiblanco Josema. Sus magníficos números en Tercera con el Almería B, donde era el máximo goleador de la categoría y el más desequilibrante del equipo, no pasaban desapercibidos para sus rivales, pero sí para el club rojiblanco, que no hizo nada por retenerlo, según cuenta el propia mediapunta sevillano a este periódico.

Si me sintiera valorado, iría con una ilusión tremenda, pero la situación es la que es"

"He estado todo el año a buen nivel y creo que me he ganado alguna oportunidad para estar en el primer equipo. Pero el club me decía que no me veían así y me ofrecían la renovación para seguir en el filial. Ni lo entendía ni buscaba eso. Hace un mes me comunican que me dan la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo y dependiendo de lo que pensara el míster, me quedaba en el primer equipo o tenía que salir. Entonces yo tenía ya alguna oferta avanzada, se la comunico al club y no hace nada. Cuando ven que el filial lo tiene bastante encarrilado para subir a Segunda B, me dicen que van a ejecutar la cláusula con el fin de que no me vaya gratis, no porque me vean como futbolista del primer equipo", explica Chema Núñez desde Sevilla, donde se encuentra de vaciones, y donde ha buscado refugio en unas semanas complicadas para él. Tal es así que ni llegó a jugar el partido de vuelta ante el Villarrobledo, por lo que no pudo festejar el ascenso. Aunque el cuerpo técnico del filial dijo que era por molestias físicas, la realidad de su ausencia ese domingo la concreta el propio futbolista: "Ese lunes [previo al partido de vuelta de la fase final por el ascenso] me comunican que no me van a dejar salir así porque sí, fue una semana bastante dura para mí. No pude disfrutar del ascenso ni de la celebración, no estaba en una situación ideal, lo pasé bastante mal".

Chema, eso sí, no va a buscar problemas y va a cumplir con la cláusula que ha ejecutado de forma unilateral la UDA. "El club me ha comunicado que tengo que presentarme el 10 de julio en el entrenamiento, pero yo no estoy de acuerdo. No tengo nada firmado, sólo cosas apalabradas y bastante avanzadas. Es algo normal porque yo terminaba contrato y el Almería sólo me ofrecía dos temporadas más en el filial".

De esta manera, Chema difícilmente va a llegar en las mejores condiciones posibles a la pretemporada, donde tiene que convencer a Fran Fernández para que le haga un hueco. Calidad tiene, parece el sucesor natural de Pozo, puesto que recuerda mucho en su juego al malagueño, cuando llegó hace tres temporadas. Como le ocurrió al 10 rojiblanco, necesita sentirse importante para poder triunfar. "Me tengo que incorporar, pero no sé qué va a ser de mi futuro. Han actuado de una informa injusta conmigo, le estoy muy agradecido al club y a la afición por lo que han hecho por mí en los años anteriores, pero no por estos últimos días. Si me sintiera valorado, iría con una ilusión tremenda, pero la situación es la que es y no sé qué va a pasar".