(0-3) Chema lidera el triunfo de la UDA en Santo Domingo

Repitió la UD Almería el mismo resultado que en su visita anterior a un feudo de Santo Domingo en el que se reivindicó Chema, el hombre del partido. Lideró el triunfo de los rojiblancos imponiendo mucho criterio en el juego de ataque y firmando los dos primeros goles ante un CD El Ejido que lo intentó pero al que le falta todavía mucho rodaje para hacer encajar las nuevas piezas de su renovado plantel.

Salió motivado el conjunto celeste, y no era para menos recibiendo a un rival de superior categoría y eterno rival provincial del fútbol ejidense, que también encaraba su sexto duelo veraniego. Los del Poniente, que varios días antes sufrieron su primera derrota de pretemporada en San Miguel ante el Pulpileño (2-1), buscaban dar una buena alegría a su parroquia frente a una UDA que solamente había ganando una de sus pruebas de verano, ante el Águilas (0-5). En el 3’, el cuadro local ya provocó el primer murmullo en la grada en un saque de falta, casi pegado al córner, que colgó Antonio Pino y remató en plancha en el punto de penalti Tomás, que entró con fuerza. El Almería se posicionó con su habitual 4-2-3-1 pero con la sorpresa de ver a Juan Carlos como falso 9, ya que en su once inicial Fernández no apostó por ningún delantero centro natural.

Hubo mucho respeto entre ambos equipos, se tomaron su tiempo para probarse, para ir asentándose sobre un terreno de juego en el que los capitalinos hicieron gala de su intento de juego de toque, más elaborado, y los de casa optaban por salidas más rápidas y directas en los primeros compases. El mayor peligro rojiblanco llegó por las bandas, con Luis Rioja por la izquierda y Chema por la derecha. De hecho, en el 7’, Molo tuvo que mandar el balón a córner para frenar una internada muy peligrosa de Rioja. En el 11’, Juan Carlos sacó una falta cerca del pico del área que no encontró rematador por pocos centímetros. Los visitantes tantearon a una defensa ejidense que por el momento estaba aprobando con buena nota.

Sudaron también la camiseta los defensores rojiblancos, ya que, pese a no dominar el CD El Ejido, sí es cierto que los de González tuvieron más peligro en ataque que su rival y estuvieron más cerca del gol. En el 15’, Javilillo probó suerte con un disparo lejano al aprovechar un rechace fuera del área y en el 23’, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego, Antonio Pinó remató solo a bocajarro de cabeza y provocó una buena parada de Fernando. Jordan, en el 30’, también trató de sorprender con un golpeo a gran distancia. Fueron buenos minutos para los celestes ante una UDA que empezó a tener más presencia en área rival cuando Chema y Rioja tenían la pelota. En el 33’, De la Hoz intentó una chilena, sin fortuna. El duelo se marchó al descanso con una clara muestra de falta de rodaje, por las alturas de verano y por ser dos equipos con muchas caras nuevas en su plantilla.

El paso por vestuario activó más a los rojiblancos, que en el primer minuto de la reanudación inauguraron el luminoso de Santo Domingo con un gol de espuela de Chema, que recibió un pase de la muerte de Rioja. La conexión sevillana estaba siendo protagonista. Fernández comenzó a mover su banquillo en el ecuador de la segunda parte. Dio entrada, ahora sí, a un delantero centro, a Sekou. Más peligro para un cuadro local que ya estaba bajo presión, nervioso. Y peor se le pusieron las cosas a los del Poniente cuando Chema clavó una falta a más de veinte metros de distancia y hacía subir el segundo al tanteador en el 73’. Ya en la última jugada del duelo, Álvaro Giménez cerró el marcador en El Ejido.