Chema vale un potosí

Si la fe mueve montañas, este Almería ya ha movido un par de colinas. La copera frente al Málaga y la liguera ayer ante el Zaragoza, primera pica para un equipo que necesita de estímulos positivos en su crecimiento dentro una categoría que no perdona deslices. Y, caprichos del destino, esa ansiada victoria llegó ante uno de los rivales que mejor sensación causó en el Mediterráneo.

Porque el Zaragoza hizo todo para irse con los tres puntos desde el dominio del juego, pero estuvo romo en la definición y por ahí se abrió una vía para la esperanza que solo pudo aprovecharse cuando saltó al campo un jugador diferencial como Chema.

La primera hora de partido había resultado anodina, con fases bastante grises en las que el rojiblanco más destacado era Yan Eteki. Que el mediocentro brillase por encima del resto arroja mucha luz sobre esa primera fase del partido, en la que el camerunés se multiplicó para equilibrar en la medular a la par que se incrustaba entre los centrales para intentar sacar el balón jugado.

Su presencia como titular en el doble pivote junto a De la Hoz fue el principal retoque que Fran Fernández se apuntó en la libreta tras el éxito copero y lo cierto es que al equipo se le ve más entero y confiado con el africano como guardián.

La presencia de Ibiza en el flanco zurdo del eje de la zaga era la otra novedad evidente de un equipo en constante transformación que por alternancia natural pronto verá en su once a jugadores como Chema, Narváez o el propio Sekou si otros como Juan Carlos o Rioja no cargan pilas.

El gallego, que llegó del Tenerife para heredar el '10' de Pozo, no está cumpliendo con lo que se espera de él aunque su técnico lo proteja destacando su trabajo en la sombra. Juan Carlos está llamado a ser protagonista y hacer que el equipo gire en torno a él, pero no acaba de lograrlo y mientras tanto Chema le come poco a poco la tostada.

El minuto 60, tras una hora de juego sin echarse nada a la boca en el aspecto ofensivo, resultó determinante al ocupar el sevillano el sitio del gallego con una acertada gestión en los cambios por parte de Fran Fernández. El fútbol, hasta entonces gris de los rojiblancos, adquirió chispa y se buscó la meta contraria con más mordiente y criterio.

Chema no es un pulmón como Eteki, un esprinter como Rioja o un gladiador como Álvaro Giménez, es sencillamente un artista. Los demás ponen el lienzo pero él tiene el pincel para darle forma al cuadro. De repente, los balones perdidos en la zona de definición cobraban sentido cuando pasaban por sus pies.

Iba a ser sin embargo Álvaro Giménez quien desequilibrase la balanza gracias a un acto de fe en la presión sobre un confiado Grippo, que veía cómo el ilicitano le robaba la cartera para plantarse solo ante Cristian y disparar al muñeco fruto de la asfixia, pero el rechace golpeaba en el propio Grippo para elevar el 1-0. El toque de fortuna tan esquivo en otras ocasiones se daba esta vez de cara para poner a los rojiblancos en ventaja.

Síntoma del esfuerzo que le cuesta hacer goles a este Almería es que de sus tres primeros tantos en la competición dos han sido en propia meta y otro lo materializaba Álvaro Gimenez a trompicones en El Sadar. Pero como quiera que en la casa del hambriento las alegrías duran poco, el Zaragoza igualó en breve.

De nuevo por un desequilibrio en banda, donde los unionistas siguen sufriendo, pero esta vez producido por una gran acción visitante con la subida del lateral Lasure, apoyado en una pared con Pombo para sortear rivales y alojar el balón en la escuadra de un zapatazo.

El Almería volvió a tirar de espíritu y en la recta final se sacaba un inesperado conejo de la chistera. Papu molagraba una contra que pudo suponer el 1-2 y facilitó otra transición que Chema se encargaba de coronar con una plástica asistencia para que Corpas fusilase a Cristian. El jiennense es menos espectacular que Rioja, pero más efectivo. Sin lanzar las campanas al vuelo, el crecimiento empieza a ser perceptible.