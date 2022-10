Choque de necesitados en el 'Power Horse Stadium'

Almería y Girona disputan este jueves en el Power Horse Stadium un duelo que empieza a ser ya de urgencias entre dos rivales de "la misma liga" que luchan, en el objetivo compartido de la permanencia, por salir cuanto antes de los puestos de abajo, uno de la zona de descenso y el otro con sólo un punto de distancia.

El Almería llega tras una dura derrota en el Benito Villamarín ante el Betis (3-1) y lo hace con la intención de reeditar un nuevo triunfo casero, ya que en su anterior comparecencia ante su afición le ganó al Rayo Vallecano en su segunda victoria en el actual campeonato tras cuatro derrotas consecutivas.

Aunque aún no es una final, ambos contendientes son sabedores de la importancia de los puntos, en el caso de los de Míchel Sánchez tras no haber conseguido más que uno fuera de Montilivi, contra el Mallorca (1-1), con un gol de penalti de Samu Sáiz en el minuto 92 para salvar un punto 'in extremis'.

Los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' acuden a la cita tras la derrota encajada en el Benito Villamarín, en la que pesaron mucho los despistes defensivos, aspecto éste en el que ha incidido el técnico de Vilasar de Mar en el poco tiempo del que ha dispuesto para preparar el choque ante los gerundenses.

El equipo rojiblanco podría presentar alguna novedad en su once porque Chumi, que se había perdido algunos partidos por lesión, volvió a la convocatoria el pasado domingo.

Además, Rubi recupera al extremo madrileño Adrián Embarba, que no jugó frente al Betis por la expulsión sufrida en el anterior duelo jugado en el Power Horse; y Gonzalo Melero, que jugó la primera hora de partido, y el argentino Robertone, que actuó en la última media, podrían salir de inicio.

También podría haber novedad en el centro de la zaga, ya que tanto el italo-brasileño Rodrigo Ely como el serbio Srdjan Babic han jugado todos los minutos de Liga, algo que también ocurre con Fernando Martínez y con Sergio Akieme, aunque el lateral diestro no tiene recambio por la lesión de Centelles.

En ataque, la disponibilidad de Embarba y su rendimiento invitan a pensar que puede aparecer por el costado izquierdo, como sucedió en el partido frente al Rayo, mientras El Bilal Touré, que marcó su segundo gol, tendrá oportunidad para seguir sumando desde el inicio. La duda está en ver si repite Ramazani u opta en su lugar por el brasileño Lázaro Vinicius.

El Girona visita Almería con la necesidad de vencer para recuperar la autoestima y para que las primeras dudas no se conviertan en las primeras urgencias, ya que las distancias sobre el descenso se han reducido. De hecho, si este miércoles el Cádiz gana contra el Betis y el Valladolid puntúa contra el Celta, el Girona iniciará el partido en puestos de descenso.

El equipo de Míchel Sánchez, que puede caer en descenso por primera vez en lo que va de curso, solo ha logrado uno de los últimos 12 puntos en juego, tras perder contra el Betis (2-1), la Real Sociedad (3-5) y el Atlético de Madrid (2-1) y empatar contra el Cádiz (1-1), el sábado, con un gol de penalti de Cristhian Stuani en el minuto 102 para salvar un punto.

El atacante uruguayo, capitán del Girona, podría regresar a la titularidad para dar más gol al equipo, ya sea sacrificando un centrocampista como Yangel Herrera para jugar con 5-2-1-2 o un central como Javi Hernández para deshacer la línea de cinco y competir con 4-3-1-2.

Pero el principal déficit del equipo está en el área propia: aún no ha dejado la portería de Juan Carlos Martín a cero, con 15 goles en contra. El Girona ha marcado 12 tantos, pero su fragilidad en defensa es una losa que impide que pueda estar más arriba: si no se corrige parece imposible llegar a los 53 puntos que el equipo repite que quiere.

El equipo, además, también afronta la visita al Power Horse Stadium con la obligación de mejorar sus estadísticas lejos de Montilivi, ya que solo ha conseguido un punto de 12 posibles a domicilio y es el peor visitante de LaLiga junto al Elche y el Almería. Para ser optimista, la afición rojiblanca se aferra a los dos pases a la final de la promoción de ascenso celebrados en Almería en 2020 y 2021.

Míchel tiene las bajas del central Juanpe, por molestias en un pie, Reinier Jesus, Borja García e Ibrahima Kébé.