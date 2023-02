Chumi: "Somos una familia y vamos a tirar adelante"

Juan Brandáriz, 'Chumi', ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para analizar la visita del FC Barcelona al Power Horse Stadium el próximo domingo. El central gallego, que pasó por La Masía en su etapa formativa, asegura que pese al mal momento cree que pueden plantarle cara al líder de Primera División aprovechando que vendrá tras visitar Old Traford (se miden al Manchester United este jueves) y que luego tendrá que vérselas con el Real Madrid en Copa del Rey.

¿Cómo está el equipo tras el 6-2 en Montilivi?

"Venimos de una mala racha, pero físicamente el equipo está muy bien y motivado en preparar el partido. Nos veo bien aunque no atravesemos un buen momento de resultados, llegaremos al domingo a tope".

¿Contento con su aportación individual?

"La primera temporada en Primera no es fácil porque es un salto grande y se necesita una adaptación, pero individualmente estoy contento. A todos nos gustaría llevar más minutos, pero todavía soy joven y tengo que seguir trabajando".

Usted se formó en La Masía...

"Es un partido muy especial como fue el de la ida porque estuve viviendo en La Masía y tengo recuerdos buenos de aquellos años".

¿Se siente cómodo como lateral diestro?

"La de lateral derecho no es mi posición, he jugado ya varios partidos y en ataque me puede costar un poco más porque no estoy acostumbrado, pero puedo jugar sin problemas".

¿Preocupa en el vestuario encajar goles con tanta facilidad?

"Creo que no hay obsesionarse con el tema defensivo, puedes hacer portería a 0 teniendo 15 remates en contra o no cuando te chutan dos veces. Hay que mejorar sin obsesionarse porque en ataque generamos mucho".

¿Cuál es el estado de ánimo de Rubi?

"Ahora estamos todos juntos, somos una familia y todos vamos a tirar adelante".

Han perdido el margen con el descenso.

"Teníamos un colchoncito de puntos que hemos perdido, pero nos han servido para no entrar todavía en descenso. No nos preocupa en exceso en la clasificación. Quedan muchos partidos y estamos en una zona algo peligrosa, pero ganando dos partidos seguidos te puedes ver a 4 o 5 puntos del descenso. No nos quita el sueño, aunque estamos pendientes".

¿En casa puede ser más asequible puntuar que en el Camp Nou?

"El Barça está haciendo un temporadón en Liga y es un rival muy complicado, pero jugamos en casa y vamos a tener opciones seguro. No es lo mismo jugar en el Camp Nou que hacerlo como local. En la ida apenas nos dieron opciones porque estuvieron bastante bien. Si aquí estamos juntos vamos a tener nuestras opciones".

¿Qué le diría a la afición rojiblanca?

"En los momentos malos tenemos que estar unidos y trabajamos a diario para sacar esto adelante. Les mando el mensaje de que nos animen y apoyen como siempre".

¿Pueden venir pensando más en la Copa ante el Madrid?

"No creo que un tema como el caso Negreira les afecte en el terreno de juego pero sí tiene muchos partidos seguidos como la Europa League o el partido contra el Madrid. Están acostumbrados a jugar mucho y saben dosificarse bien".

¿Qué opinión le merece el destapado 'Barçagate'?

"No sabría qué decir sobre el caso Negreira porque no he indagado mucho y no puedo dar mi opinión porque no me he preocupado mucho".

Al este Barça es casi imposible hacerle un gol...

"Ellos te someten mucho con la posesión de balón y hace que sea difícil generarle ocasiones al Barça. 17 porterías a cero es una auténtica locura, pero podemos tener nuestras opciones".

Ya se las vio con Lewandowski en la ida, ¿cómo se fija esa marca?

"Lewandowski es un top mundial que te obliga a estar al 100% porque tienen una y te la lían. No hay que darle opción".