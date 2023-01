Chumi se gana el puesto

Para afrontar la visita a Mestalla Rubi únicamente introdujo dos novedades en el once que venía de igualar a uno ante el Atlético de Madrid: Mendes y Ramazani por Pozo y Embarba, siendo ambos los jugadores que tal vez peor rendimiento ofreciesen sobre el terreno de juego. Sorprendió a muchos que mantuviese a Chumi en el eje de la zaga junto a Rodrigo Ely en detrimento de Srdjan Babic, pero lo cierto es que el central gallego respondió con creces a la renovada confianza de Rubi anotando con un espectacular cabezazo el 1-1 tras un buen saque de esquina ejecutado por Robertone.

Chumi entraba en el once tras el fiasco que el duelo ante la Real Sociedad supuso para Babic, que quedó retratado en los dos tantos realistas. El zaguero balcánico parece no haber vuelto en el mejor estado de forma posible de la cita mundialista en Qatar y pese a que parecía intocable, el entrenador catalán no dudaba en darle la alternativa a Chumi en el choque ante los colchoneros, con buena respuesta.

Muchas voces entre la afición apuntan a que Ely tiene 'bula' de Rubi y el brasileño debería ser el damnificado en la elección para que Babic y Chumi conformen el eje de la retaguardia rojiblanca, pero lo cierto es que el preparador ve en el de Río Grande del Sur al líder natural de la defensa, ese jugador con la jerarquía necesaria para mandar atrás e inculcar respeto en los contrarios al no rehuir nunca el choque en los duelos disputados.

También conviene recordar que para el de Vilassar de Mar Chumi fue pieza clave el curso pasado en Segunda hasta que una desafortunada lesión en el quinto metatarsiano que lo mantuvo varios meses alejado de los terrenos de juego obligó a la dirección deportiva a acudir al mercado de forma improvisada para reforzarse, firmando entonces a Ely procedente del Nottingham Forest, donde ni siquiera había llegado a debutar y cuya incidencia en el ascenso a Primera también resultaría clave, marcando tres trascendentales goles ante Valladolid, Real Sociedad B y Leganés.

Sea como fuere la dupla Chumi-Ely parece haber llegado para quedarse en las próximas jornadas, al menos hasta que el nivel mostrado por ambos no decaiga, si bien tampoco es descartable que Rubi planee conceder descanso al brasileño más pronto que tarde al haberse perdido únicamente un duelo hasta la fecha, en cuyo caso podría verse la pareja Chumi-Babic, en este caso con el gallego perfilado en la zona derecha del eje al ser zurdo el balcánico.