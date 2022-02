Chumi: "La lesión es dura por el momento de la temporada, pero viene sin elegir cuándo"

Al igual que le ocurriera a su compañero Juanjo Nieto en la jornada anterior, Juan Brandariz 'Chumi' caía lesionado en el duelo ante el Mirandés y el alcance de la dolencia le hará perderse con casi total seguridad lo que resta de temporada, circunstancia que el central gallego (cumple contrato el 30 de junio y está por ver si el club activa alguna cláusula de renovación) parece haber encajado con bastante filosofía a tenor de sus palabras.

¿Cómo notó que se había roto?

Son momentos duros, las lesiones están presentes en este mundo, pero son difíciles de encajar. Fue una acción en la que intento sacar el balón por banda, llego forzado y en el apoyo con la izquierda recae el peso en la parte externa del pie y noto el crujido. En ese momento le digo al doctor que creo que me he roto el dedo, más que nada por experiencias de compañeros que le ha pasado. No tenía mucho dolor, pero el crujido era clave, ya lo di por hecho. En caliente no lo sentí mucho, igual pensé que podía ser un tendón, pero en frío la sensación es muy dolorosa.

¿Qué sensación tuvo cuando las pruebas confirmaron el peor diagnóstico?

Por el momento de la temporada es muy duro, pero estas cosas vienen sin elegir cuándo. Adoptaré la faceta de ser un aficionado más apoyando a mis compañeros y centrarme en mi recuperación para estar disponible lo antes posible.

Le toca parar en el mejor momento de la temporada.

Esto llega cuando menos te lo espera y no hay que darle tantas vueltas. Estaba en un buen momento como el equipo que te hace crecer y ahora toca apoyar desde fuera. Si se logra el objetivo la alegría será la misma.

¿Cree que habrá un antes y después de este año en su trayectoria?

Tener confianza y continuidad es clave. Hay muchos jugadores que con eso dan un nivel muy alto, es clave. Lo importante es tener regularidad en la temporada, vas a tener partidos buenos y malos y hay que dar siempre el 100% aunque las cosas salgan mal.

Lástima que se rompa esa pareja de moda con Babic...

Es un grandísimo jugador como está demostrando. No tengo ninguna duda que cualquiera que juegue lo hará bien en cuanto cojan continuidad. Al final somos un equipo y cuando a uno le pasa algo así nos afecta a todos, al staff, médicos y jugadores. No son noticias del agrado de nadie porque somos una familia.

¿Tiene miedo al quirófano?

Tengo claro que es una lesión que para jugadores profesionales o atletas es clave operarse para evitar recaídas y lo tengo asimilado sin ningún problema

¿Ha notado el apoyo de los seguidores?

Mucha gente se ha interesado y lo agradezco mucho. Ahora me centraré en la operación, la recuperación y volver lo antes posible a los terrenos de juego. Los partidos los viviré con más nervios desde fuera porque dentro estás concentrado jugando.

¿Qué le pareció que se cantase el himno a capella?

Esta temporada la afición está ejerciendo un papel fundamental. Lo de La Rosaleda fue increíble, lo vivimos como algo genial. Y lo del Mirandés igual, animando desde el minuto 1 al 95.

Los cuatro de arriba siguen se fortalecen y no pinchan.

Hay equipos en la zona alta de mucho nivel. Eibar, Valladolid y Tenerife son muy completos y se van a dejar muy pocos puntos. Cualquiera te la puede liar y va a estar bonito y apretado. Si el Almería sigue así va a lograr el objetivo.