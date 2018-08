El Circuito de Carreras Populares celebra en Garrucha su cita más multitudinaria con más de 450 corredores

El Circuito de Carreras Populares que impulsa la Diputación Provincial continúa su recorrido por la provincia. La décima cita ha tenido como sede el municipio de Garrucha que ha pulverizado las cifras de participación con más de 450 corredores llegados desde diferentes puntos de la provincia.

La singularidad de esta prueba, se basa en la combinación del deporte con una propuesta lúdica para toda la familia que va descubriendo tanto a seguidores como participantes, los rincones con más encanto de la provincia. En la prueba de Garrucha, el trazado ha contado con 8 kilómetros en el que los participantes debían dar dos vueltas al espectacular recorrido urbano que ha llevado a los corredores a disfrutar del paseo marítimo del municipio y el puerto.

La actividad dio comienzo a las 19:00 horas con la salida de las categorías inferiores (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Peques A y Peques B). Al final de estas categorías tuvo lugar la tradicional ceremonia de entrega de premios tras la que dio comienzo la prueba reina con la salida de los adultos, tanto en la categoría masculina como femenina.

El primer corredor en cruzar la meta fue Manuel Rodríguez Morales, del club Universo Running, con un tiempo de 00:24:33”. En la categoría femenina la primera corredora en cruzar la línea de meta fue Sonia Barrera Vargas, del Club CT Almería, con un tiempo de 00:31:24”.

Junto a la vertiente deportiva los más pequeños continúan participando en la primera edición del Concurso ‘Dibuja tu carrera’, en el que los niños pueden entregar a la organización un dibujo relativo a la prueba deportiva con la aspiración de ser premiado al final de la competición.

ABSOLUTA Masculina

MANUEL RODRIGUEZ MORALES --UNIVERSO RUNNING 00:24:33

JUAN MANUEL TEJADA MARTINEZ 00:25:21

ANTONIO SÁNCHEZ AGUILERA -- RUN04 ATLETISMO 00:25:33

ABSOLUTA Femenina

SONIA BARRERA VARGAS -- C.T. ALMERÍA 00:31:24

MARISA MARTÍNEZ CABA -- RUN04 ATLETISMO 00:31:43

JESSICA PALAO SANTAMARÍA 00:33:27

La clasificación por clubes en la carrera de GARRUCHA fue la siguiente:

1.- C.A. UNIVERSO RUNNING

2.- CLUB ATLETISMO SUR ESTE

3.- SAYMA NÍJAR

La próxima prueba tendrá lugar el sábado 25 de agosto en Balanegra, comenzando la prueba de las categorías inferiores a las 18:30h, y la prueba para mayores de 16 años a las 20:00h.

El Circuito Provincial de Carreras Populares se va a seguir realizando, durante los meses de septiembre, de 2018.

Para inscripciones, normativa y mayor información:

http://deportes.dipalme.org/Public/

WWW.CARRERASPOPULARESALMERIA.COM