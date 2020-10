Clásico sin público para Unicaja Almería “por decisión propia"

Es diferente llegar a un partido dejando atrás cuatro victorias a haber encajado tres derrotas, por supuesto, pero las sensaciones se nivelan si el que ha ganado no se ha sentido satisfecho. Es el caso de Unicaja Costa de Almería, ‘que sí, pero no’, y de Río Duero Soria, ‘herido’ por haber salido ‘disparado’ en el pistoletazo de salida, pero padecer un triple tropiezo. El ámbito deportivo traerá un ‘duelo de iguales’, ya que en las filas ahorradoras se identifican con las sorianas cuando ven que todo eso que se crea durante el entrenamiento no se expone en los partidos. Sin embargo, a este clásico hay otro factor que lo nivela aun más, y es que los verdes no tendrán a su afición con ellos. Es la decisión que el club ha tomado tras conocer a última hora de este jueves las medidas impuestas por el ejecutivo andaluz, al amparo del nuevo estado de alarma, pero sobre todo “haciendo un ejercicio de responsabilidad”.

Si bien la demostración de los asistentes al Moisés Ruiz en las dos jornadas locales anteriores ha sido extraordinaria, y se sabe que así iba a volver a ser a la tercera, a lo que hay que sumar la rigurosidad del protocolo de partido elaborado por Unicaja Costa de Almería para salvaguardar la salud de todos, “ahora es el momento de dar ejemplo y mostrar que, aunque se pueda, es mejor no hacerlo”. Alfredo Cortés así lo ha manifestado en las horas previas al encuentro, expresión trasladable a todos los ámbitos de la vida: “La segunda ola es una realidad palmaria, estamos en riesgo de otro confinamiento severo, pero sobre todo de perder muchas vidas, y ante eso, no hay nada; nuestro club, en este panorama tan delicado e inquietante, a pesar de tener la certeza absoluta de que ir a nuestros partidos es totalmente seguro, quiere ser el primero en hacer públicamente un sacrificio, porque el virus va muy en serio”.

El gerente de Unicaja Costa de Almería, en estrecha colaboración con la Diputación de Almería, ha explicado que “el Nivel 3 en el que entra esta zona de la provincia a partir de ya y hasta el día 9, permite un 50% del aforo, pero límite en 200 personas, lo que trasladado a nuestros partidos supone descender aun más el tope anterior, cuando tenemos muchas más comprometidas por reservas de abonos”. Ante esto, “por ahora, no se va a hacer una criba para ver quién entra y quién no”, si bien más importante es “adelantarse a la evolución de la situación” y, en esa línea, Cortés ha recordado que “en el último mes, desde el comienzo de la Superliga, está claro que se ha empeorado muchísimo, y debemos ser coherentes con nuestro compromiso social, decir ‘podemos, pero preferimos que te quedes en casa lo máximo posible’”. Sin más, “es el momento de voluntariamente parar y medir muy bien cada paso para no cometer errores”, a la vista de cómo se han sucedido los acontecimientos.

Yendo más lejos, “estamos todos recibiendo mensajes claros y rotundos de alerta y de llamada a la responsabilidad individual, así que el sacrificio debe empezar por ti mismo antes de que sea peor”. El gerente ha usado un juego de palabras para dar más contundencia a su argumento: “Hemos pasado de aforo limitado a aforo mucho más limitado, y lo que no queremos es ‘aforo cero’, con obligación de puerta cerrada porque la gente esté muriendo, sino que cerramos la puerta por decisión propia para ponernos junto a la sociedad a salvar vidas con cada uno de los gestos cotidianos, con un comportamiento de sentido común, aunque parezca demasiado exagerado”. El club ahorrador espera “la colaboración de todos para allanar la curva durante las próximas dos semanas, que la situación mejore lo suficiente para tener el premio de poder abrir de nuevo en el siguiente partido, fijado el día 14 de noviembre, frente a Ushuaïa Ibiza Vóley; hay margen y confianza en Almería, Andalucía y España”.