Sanción para el CD El Ejido

En este sentido, desde la entidad del Poniente almeriense aprovechan para recordar que “ son muchos los menores que cada domingo acuden al estadio a ver a su equipo y que no merecen presenciar este tipo de imágenes de un deporte competitivo pero que también fomenta importantes valores”.

A las tres semanas que lleva ya lesionado el delantero malagueño Falu Aranda, que acumula seis tantos con el conjunto ejidense en la presente campaña, se unirán las mismas o cuatro más, según explicaba este viernes en rueda de prensa el técnico David Cabello. “Todavía no podremos contar con Falu hasta dentro de tres o cuatro semanas, tenemos que tener cautela porque es una lesión en una zona muy delicada, prácticamente es en un tendón y hay que evitar a toda costa que pueda recaer, porque el que recaiga ahora de ese tipo de dolencias ya lo perderíamos para toda la temporada. Ya mañana (sábado) empezará a correr, eso es una muestra positiva”, aseguraba Cabello.

Sin detallar lo que ocurrió entre algunas personas de la grada local y varios futbolistas foráneos, el CD El Ejido ha querido “condenar cualquier tipo de conducta violenta o incívica en el interior de un campo de fútbol y por supuesto en el interior del Estadio Municipal de Santo Domingo”. Desde el club reconocen que “se trata de una acción aislada en la que se vio implicado un pequeño sector del público”, pero aprovechan, como no podía ser de otra forma, para “hacer un llamamiento a la afición para que se mantengan las formas en todo momento y no se vuelvan a producir este tipo de episodios, ya que al final a quienes más dañan este tipo de conductas son al propio club, a la imagen que proyecta y a los valores que el deporte transmite”.

EN BREVE

Victoria en su única referencia como local frente al Linares

Poli Almería. Este domingo (12:30), será la cuarta vez que el conjunto rojiblanco se mida al Linares Deportivo en su historia, siendo la segunda que lo hace en calidad de anfitrión. El histórico equipo capitalino almeriense se vio las caras por primera vez con los linarenses como local en 2018, ganando el Poli por 2-1, mismo resultado con el que ganó el actual líder a los de pantalón azul en sus dos duelos en Linarejos.

Francis León, en el conocido once ideal de ‘trecera.com’

Huércal-Overa CF. El centrocampista almeriense sigue demostrando que es una pieza clave en el conjunto huercalense y la pasada semana, tras el empate de su equipo en El Hornillo ante el FC Cartagena B (1-1), se ganó un puesto en el once ideal que confecciona cada jornada el conocido portal trecera.com, dedicado al fútbol base murciano y en especial al Grupo XIII de la Tercera División.

No llega a disputar el amistoso previsto con el Otelul Galati SC

Atlético Pulpileño. El conjunto de Sebas López no disputó finalmente esta semana el duelo amistoso que tenía previsto jugar este pasado martes en San Miguel ante el conjunto rumano del Otelul Galati SC. El club almeriense no se ha pronunciado en redes por el momento sobre este tema y se desconoce por qué no llegó a jugarse este choque al que ambos llegaron a presentarse.