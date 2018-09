Complicado reto para el Poli

A la tercera debe ser la vencida. Ese es el deseo de un Polideportivo Almería que aún no sabe lo que es puntuar esta campaña después de haberse disputado dos jornadas. En la de este fin de semana, el conjunto rojiblanco espera romper la racha negativa de este inicio de curso y nutrirse de moral obteniendo cuanto antes un buen resultado, el primero en su retorno a la categoría nacional. Pero será todo un reto para los capitalinos, ya que recibirán esta mañana, nada más y nada menos, que al Mancha Real, líder de la competición y que junto con El Palo y Huétor Tájar, son los únicos que han vencido sus dos compromisos. Precisamente ante los granadinos cayeron los de Garcés en la jornada inaugural por 0-1 y la pasada semana en Torredonjimeno por 4-1, duelo en el que jugaron con diez muchos minutos.

El Poli Almería se encomienda a su feudo, al Estadio de la Juventud Emilio Campra, para que le lleve en volandas hacia un triunfo que puede suponerle un subidón de moral y confianza y que le despoje de esa presión de inaugurar ya su casillero de victorias. Lucharán porque eso ocurra, aunque la batalla será muy complicada ante un oponente que no va a conceder facilidad alguna. Para colmo, Garcés contará con dos bajas seguras muy importantes, como son las de Rubén, que fue expulsado el pasado domingo, y José Enrique, autor del único tanto hasta el momento esta campaña para los rojiblanco y que se encuentra en Italia con la selección española de fútbol playa en un torneo continental.

Pese a las ausencias, el vestuario rojiblanco confía en sus posibilidades, hay ganas de dar la primera alegría a una afición que no fallará en las gradas, pese a que se esperan unas condiciones climatológicas adversas, y que no deja de mandar mensajes de apoyo a los suyos en redes sociales, dejando claro que la paciencia es una gran virtud y que tarde o temprano el esfuerzo y el trabajo bien hecho dará sus frutos. Esta mañana, ante el líder, el Poli tratará de que eso pueda empezar a cumplirse para no quedarse muy atrás.