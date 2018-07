Confianza tras tres partidos

El CD El Ejido continúa cogiendo confianza en el primer tramo de la pretemporada, en el que ya ha disputado tres encuentros de preparación con un balance de dos victorias y un empate, con seis goles a favor y tan solo uno en contra.

Tras imponerse al Poli Almería de Tercera División en el primer partido en Santo Domingo y empatar con el Al Ahli en el primero de la concentración de San Pedro del Pinatar (Murcia), el conjunto ejidense se medía en la tarde-noche del miércoles al UCAM Murcia, equipo descendido esta temporada desde la Liga 1|2|3 a la Segunda División B, en lo que suponía una buena prueba de fuego para calibrar el estado actual de la plantilla de Alberto González.

Frente a los murcianos, el CD El Ejido se llevó su segundo triundo de la preparación, por dos goles a cero, con goles de Javilillo y Abraham, en dos acciones que llegaron a balón parado.

Como en el partido ante el Poli Almería, el CD El Ejido tardó en encontrar su mejor versión sobre el terreno de juego. En la primera mitad mostró solidez defensiva, algo por lo que se está caracterizando en estos primeros encuentros, pero a los celestes les costaba hilvanar las jugadas de ataque después de recuperación. Como aquel día, no fue hasta la segunda mitad cuando el equipo vio puerta, en dos rechaces después de balón parado.

Primero fue Javilillo, quien no acertó en primera instancia desde el punto de penalti, aunque estuvo hábil para hacerse con el balón repelido y anotar el primer gol. Ya rozando el final fue Abraham, en otro rechace, en este caso tras una falta directa ejecutada por Tomás que golpeó en el larguero, el que sentenció la victoria ejidense.

Para Alberto González, "el resultado es anecdótico, porque ahora es el momento de ir conjuntándonos como equipo e ir cogiendo sensaciones. No llegamos con buen ritmo, pero me ha sorprendido el equipo por su esfuerzo; sabemos que las piernas no van bien por la sobrecarga y se agradece que el equipo tenga capacidad de sufrimiento y sacrificio para correr cuando las piernas no terminan de responder".

El CD El Ejido jugará el sábado a las 10:00 horas frente al Atlético Baleares su último partido de la concentración.